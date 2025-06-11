Более 50% смартфонов во всем мире под угрозой: пароли не помогут, но есть другое решение

Новая волна фишинговых атак нацелена на миллионы смартфонов и обходит не только пароли, но и коды безопасности SMS.

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Как отмечает Euro Weekly News, более половины пользователей смартфонов уязвимы к такого рода угрозам.

Ранее фишинг можно было легко обнаружить по орфографическим ошибкам, нефирменным логотипам и необычным URL-адресам. Однако в 2025 году многие мошенники делают более правдоподобные поддельные сообщения.

К примеру, злоумышленники могут имитировать оповещения Google вплоть до их дизайна и времени. Как только вы нажимаете на них, открывается страница, где требуется ввести пароль. Второй вариант — когда код отправляется на ваш телефон, вы вводите его.

"Им даже не нужно взламывать ваш телефон или взламывать ваш пароль. Им просто нужно, чтобы вы доверились неправильному экрану на две секунды", — подчеркнули в издании.

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По словам экспертов, даже сильные пароли не будут эффективны против мошенников. Все, что им нужно, это этот дополнительный код, который отправляется на ваш телефон. Двухфакторная аутентификация с помощью SMS призвана предотвратить взлом, но злоумышленники теперь могут перехватывать и код, и логин в тот момент, когда вы их вводите.

С появлением инструментов искусственного интеллекта (ИИ), которые берут на себя написание электронных писем, создание ловушек по времени и копирование макетов, хакеру не составит особого труда реализовать атаку.

Фишинговые атаки: как защититься

Компания Google призывает своих пользователей использовать пароли, которые привяжут ваш логин к вашему физическому устройству с помощью биометрических данных, таких как ваше лицо или отпечатки пальцев. Таким образом, если кто-то попытается войти в систему с другого устройства, это не сработает без вашего физического присутствия.

Если вы недавно заходили в свой аккаунт Google, то можете увидеть эту опцию в Apple, Android и Windows. Эта функция работает в фоновом режиме, не требуя дополнительных усилий после ее внедрения. В издании полагают, что вскоре она вытеснит традиционные пароли, оставив их в прошлом.

"Не будет никакого объявления, просто произойдет отказ от паролей, полный отказ от этих кодов и переход к чему-то более безопасному и нерушимому", — считают эксперты.

Напомним, эксперты по кибербезопасности выявили новый вид атаки вредоносного ПО, который использует поддельные запросы на проверку браузера, имитирующие настоящие системы CAPTCHA.

Фокус также писал о том, какие настройки нужно проверить, чтобы выявить, что кто-то тайно читает ваши сообщения на смартфоне.