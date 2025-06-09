Проверьте свой смартфон: названы признаки того, что кто-то читает ваши сообщения

Существует множество способов слежки за личными текстовыми сообщениями на смартфонах. Чтобы выявить факт шпионажа, достаточно проверить некоторые настройки.

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О том, как узнать, что "шпион" читает ваши сообщения или даже выдает себя за вас, пишет газета The Sun.

Настройки учетной записи

Если у кого-то есть доступ к вашей учетной записи, то у него также есть неограниченный доступ к вашим сообщениям. Большинство крупных сервисов позволяют видеть, кто вошел в вашу учетную запись, и удалить подозрительных "гостей".

На устройствах Apple: перейдите в "Настройки" > [Ваше имя] на устройстве Apple, после чего прокрутите вниз, чтобы увидеть устройства. Если вы не узнаете какой-либо гаджет, просто нажмите на него, а затем выберите "Удалить из учетной записи". Это также можно сделать на сайте account.apple.com.

На устройствах Google и Android: войдите в свою учетную запись Google, затем выберите "Безопасность" > "Ваши устройства" > "Управление всеми устройствами". В последнем разделе можно легко отсеять любое нераспознанное устройство.

Другие популярные приложения, такие как Facebook и Netflix, имеют похожие настройки, поэтому стоит их периодически проверять. После отключения подозрительных устройств обязательно смените пароль и добавьте в настройках второй уровень проверки (например, код, отправленный по СМС, или приложение-аутентификатор).

Активность смартфона

Если на вашем телефоне нет пароля или вы подозреваете, что близкий человек узнал пароль и теперь тайно читает ваши переписки, есть несколько способов проверить это.

На устройствах Apple: перейдите в "Настройки" > "Основные" > "Хранилище iPhone" и прокрутите страницу вниз до приложений. Измените фильтр с "Размер" на "Дата последнего использования". Если вы замечаете приложения, которыми вы давно не пользовались (или пользовались в ином порядке), значит кто-то использует ваш телефон, пока вы не видите.

Еще один способ для Apple: перейдите в "Настройки" > "Экранное время" и включите его. Эта функция позволяет не только отслеживать свою активность, но и фиксировать возможный шпионаж. Для этого перейдите в "Настройки" > "Экранное время" > "Просмотреть все действия приложений и веб-сайтов", затем прокрутите до пункта "Поднятия". Теперь найдите "Первое взятие". Так можно увидеть, был ли разблокирован ли ваш iPhone, пока вы не видели.

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Третий способ для Apple: перейдите в "Настройки" > "Экранное время" > "Просмотреть все действия в приложениях и на сайтах", затем найдите "Наиболее используемые" за сегодня. Найдите приложение, которое вас интересует, например, WhatsApp. Таким образом можно увидеть точные часовые интервалы использования приложения, а также время, потраченное на него.

На Android доступен аналогичный трюк, но вместо функции "Экранное время" нужно найти функцию Google под названием "Цифровое благополучие". В разделе "Цифровое благополучие" можно нажать на отдельные приложения, а затем проверить их почасовое использование.

Секретный контактный код

Владельцы iPhone могут использовать проверку контактного ключа в приложении "Сообщения". Включите его, перейдя в "Настройки" > "Имя" > "Проверка ключа контакта" > "Проверка в iMessage". Это гарантирует, что вы общаетесь с человеком, у которого есть соответствующий ключ, а не с самозванцем, перехватывающим ваши текстовые сообщения.

После включения настройки будет автоматически проверяться ключ контакта, когда вы общаетесь с другим человеком. Вы также можете сделать это вручную, нажав "Подробности разговора", а затем одновременно сгенерировав код, чтобы поделиться им и сравнить.

В WhatsApp есть похожая функция, которая называется "Код безопасности". Просто откройте чат с другом, затем нажмите на имя контакта. Теперь нажмите "Шифрование", чтобы увидеть QR-код и 60-значный номер. В следующий раз, когда вы встретитесь со своим другом, вы можете отсканировать его QR-код или просто визуально сравнить 60-значный номер. Если они совпадают, это гарантия того, что никто не перехватывает ваши сообщения или звонки.

"Шпионские" приложения

Появление незнакомых приложений может указывать на то, что за вашим гаджетом идет слежка. Подобные программы могут выдавать себя за обычные приложения с обычными функциями, к примеру, калькулятор. Единственный знак, который их выдает — вы их не устанавливали.

При обнаружении приложения, установку которого вы не помните, немедленно удалите его. Теоретически оно может отслеживать каждое отправленное вами сообщение.

Подозрительные тексты

Есть два признака, на которые стоит обратить внимание. Первый — сообщения от знакомых, кажущиеся бессмысленными. Обычно это означает, что кто-то отправляет им сообщения от вашего имени, а затем удаляет доказательства. Скорее всего, они получили от вас текстовые сообщения с просьбой занять денег или предложением "выгодной" сделки.

Второй тревожный знак — наличие в тексте странных последовательностей букв, цифр и символов. Это может быть признаком того, что на вашем телефоне установлено шпионское программное обеспечение, предназначенное для слежки.

Напомним, ученые из Массачусетского технологического института в США доказали, что через датчик Ambient Light Sensor (ALS) можно следить за действиями на экране.

Также сообщалось, что в популярном приложении выявили уязвимость, в результате которой личные данные и данные о местоположении пользователей стали достоянием общественности.