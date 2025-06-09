Перевірте свій смартфон: названо ознаки того, що хтось читає ваші повідомлення

Існує безліч способів стеження за особистими текстовими повідомленнями на смартфонах. Щоб виявити факт шпигунства, достатньо перевірити деякі налаштування.

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Про те, як дізнатися, що "шпигун" читає ваші повідомлення або навіть видає себе за вас, пише газета The Sun.

Налаштування облікового запису

Якщо у когось є доступ до вашого облікового запису, то у нього також є необмежений доступ до ваших повідомлень. Більшість великих сервісів дають змогу бачити, хто увійшов у ваш обліковий запис, і видалити підозрілих "гостей".

На пристроях Apple: перейдіть у "Налаштування" > [Ваше ім'я] на пристрої Apple, після чого прокрутіть вниз, щоб побачити пристрої. Якщо ви не впізнаєте будь-який гаджет, просто натисніть на нього, а потім виберіть "Видалити з облікового запису". Це також можна зробити на сайті account.apple.com.

На пристроях Google і Android: увійдіть у свій обліковий запис Google, потім виберіть "Безпека" > "Ваші пристрої" > "Управління всіма пристроями". В останньому розділі можна легко відсіяти будь-який нерозпізнаний пристрій.

Інші популярні застосунки, як-от Facebook і Netflix, мають схожі налаштування, тому варто їх періодично перевіряти. Після вимкнення підозрілих пристроїв обов'язково змініть пароль і додайте в налаштуваннях другий рівень перевірки (наприклад, код, надісланий за допомогою СМС, або застосунок-аутентифікатор).

Активність смартфона

Якщо на вашому телефоні немає пароля або ви підозрюєте, що близька людина дізналася пароль і тепер таємно читає ваші листування, є кілька способів перевірити це.

На пристроях Apple: перейдіть у "Налаштування" > "Основні" > "Сховище iPhone" і прокрутіть сторінку вниз до додатків. Змініть фільтр з "Розмір" на "Дата останнього використання". Якщо ви помічаєте застосунки, якими ви давно не користувалися (або користувалися в іншому порядку), значить хтось використовує ваш телефон, поки ви не бачите.

Ще один спосіб для Apple: перейдіть у "Налаштування" > "Екранний час" і ввімкніть його. Ця функція дає змогу не тільки відстежувати свою активність, а й фіксувати можливе шпигунство. Для цього перейдіть у "Налаштування" > "Екранний час" > "Переглянути всі дії застосунків і веб-сайтів", потім прокрутіть до пункту "Підняття". Тепер знайдіть "Перше взяття". Так можна побачити, чи був розблокований ваш iPhone, поки ви не бачили.

Важливо

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Третій спосіб для Apple: перейдіть у "Налаштування" > "Екранний час" > "Переглянути всі дії в додатках і на сайтах", потім знайдіть "Найбільш використовувані" за сьогодні. Знайдіть додаток, який вас цікавить, наприклад, WhatsApp. Таким чином можна побачити точні годинні інтервали використання додатка, а також час, витрачений на нього.

На Android доступний аналогічний трюк, але замість функції "Екранний час" потрібно знайти функцію Google під назвою "Цифрове благополуччя". У розділі "Цифрове благополуччя" можна натиснути на окремі додатки, а потім перевірити їх погодинне використання.

Секретний контактний код

Власники iPhone можуть використовувати перевірку контактного ключа в додатку "Повідомлення". Увімкніть його, перейшовши в "Налаштування" > "Ім'я" > "Перевірка ключа контакту" > "Перевірка в iMessage". Це гарантує, що ви спілкуєтеся з людиною, у якої є відповідний ключ, а не з самозванцем, який перехоплює ваші текстові повідомлення.

Після увімкнення налаштування буде автоматично перевірятися ключ контакту, коли ви спілкуєтеся з іншою людиною. Ви також можете зробити це вручну, натиснувши "Подробиці розмови", а потім одночасно згенерувавши код, щоб поділитися ним і порівняти.

У WhatsApp є схожа функція, яка називається "Код безпеки". Просто відкрийте чат з другом, потім натисніть на ім'я контакту. Тепер натисніть "Шифрування", щоб побачити QR-код і 60-значний номер. Наступного разу, коли ви зустрінетеся зі своїм другом, ви можете відсканувати його QR-код або просто візуально порівняти 60-значний номер. Якщо вони збігаються, це гарантія того, що ніхто не перехоплює ваші повідомлення або дзвінки.

"Шпигунські" додатки

Поява незнайомих додатків може вказувати на те, що за вашим гаджетом йде стеження. Подібні програми можуть видавати себе за звичайні додатки зі звичайними функціями, наприклад, калькулятор. Єдиний знак, який їх видає — ви їх не встановлювали.

У разі виявлення програми, встановлення якої ви не пам'ятаєте, негайно видаліть її. Теоретично він може відстежувати кожне відправлене вами повідомлення.

Підозрілі тексти

Є дві ознаки, на які варто звернути увагу. Перша — повідомлення від знайомих, які здаються безглуздими. Зазвичай це означає, що хтось надсилає їм повідомлення від вашого імені, а потім видаляє докази. Найімовірніше, вони отримали від вас текстові повідомлення з проханням позичити грошей або пропозицією "вигідної" угоди.

Другий тривожний знак — наявність у тексті дивних послідовностей букв, цифр і символів. Це може бути ознакою того, що на вашому телефоні встановлено шпигунське програмне забезпечення, призначене для стеження.

Нагадаємо, вчені з Массачусетського технологічного інституту в США довели, що через датчик Ambient Light Sensor (ALS) можна стежити за діями на екрані.

Також повідомлялося, що в популярному застосунку виявили вразливість, унаслідок якої особисті дані та дані про місцезнаходження користувачів стали надбанням громадськості.