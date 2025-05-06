Несподівані домашні гаджети "шпигують" за власниками: що виявили експерти

Деякі смарт-пристрої для дому збирають особисті дані, які не потрібні для їхнього повноцінного функціонування. Техніка може прослуховувати розмови і навіть визначати точне місцезнаходження користувачів.

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Дослідження порталу Which? виявило докази надмірного стеження з боку деяких смарт-пристроїв, включно з телевізорами, колонками, розумними годинниками і фритюрницями. Отримані дані, імовірно, передаються третім особам у маркетингових цілях.

Фритюрниці

Експерти протестували фритюрниці Aigostar і Xiaomi, зазначивши, що обидві моделі хотіли отримати дані про точне місцезнаходження, а також запросили дозвіл на запис звуку на телефоні користувача без будь-якої конкретної причини. Персональні дані людей вони відправляють на сервери в Китаї.

Застосунок Xiaomi, пов'язаний із фритюрницею, підключався до трекерів Facebook, Pangle (рекламна мережа TikTok для бізнесу) і китайського технологічного гіганта Tencent (залежно від місцезнаходження користувача).

Зі свого боку фритюрниця Aigostar хотіла знати стать і дату народження під час налаштування облікового запису власника, знову ж таки без будь-якої конкретної причини, але це було необов'язково.

Смарт-годинник

Повідомляється, що розумний годинник Huawei Ultimate запросив дев'ять "ризикованих" дозволів для телефону. Це рекордна кількість серед усіх протестованих пристроїв. Виробник заявив, що всі запити є обґрунтованими і жодні призначені для користувача дані не використовуються в маркетингових або рекламних цілях.

Крім того, експерти виявили деякі трекери, активні на годинниках Huawei. У компанії стверджують, що вони активні тільки в певних регіонах.

Телевізори

Тестовані розумні телевізори Hisense і Samsung вимагали поштовий індекс під час налаштування. Samsung заявила, що надання поштового індексу не є обов'язковим, але дослідники виявили, що це не так. У випадку з LG поштовий індекс дійсно можна було не надавати

Додаток Samsung TV також запросив вісім "ризикованих" дозволів, включно з можливістю бачити всі інші додатки на телефоні. Hisense не підключався до жодного трекера, який могли б виявити дослідники, але Samsung і LG підключалися до кількох із них, включно з Facebook і Google.

Смарт-колонки

Під час аналізу розумних колонок виявилося, що модель Bose Home Portable вимагає найменшу кількість попередніх дозволів, але оснащена різними трекерами, включно з Facebook, Google і цифровою маркетинговою фірмою Urbanairship. Колонка також показала погані результати в плані отримання згоди клієнтів на відстеження даних.

Колонка Amazon Echo, навпаки, надає опції, що дають змогу пропустити запити на обмін даними. Для використання Echo Pop або Nest Mini потрібен обліковий запис Amazon або Google відповідно. Вони використовують трекери і користувачі не можуть вибірково відмовитися від їх використання. Крім того, всі тестовані моделі хотіли знати точне місце розташування.

"Наше дослідження показує, як виробники розумних технологій і компанії, з якими вони працюють, наразі здатні збирати дані про споживачів, мабуть, із нерозважливою самовіддачею, і часто це робиться з мінімальною прозорістю або взагалі без неї", — зазначив редактор Which? Гаррі Роуз.

Нагадаємо, зловмисники знайшли новий спосіб отримувати зашифровані облікові дані користувачів Google Chrome та інших популярних браузерів на системах Windows.