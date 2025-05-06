Неожиданные домашние гаджеты "шпионят" за владельцами: что выявили эксперты

Некоторые смарт-устройства для дома собирают личные данные, которые не нужны для их полноценного функционирования. Техника может прослушивать разговоры и даже определять точное местонахождение пользователей.

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Исследование портала Which? выявило доказательства чрезмерной слежки со стороны некоторых смарт-устройств, включая телевизоры, колонки, умные часы и фритюрницы. Полученные данные, предположительно, передаются третьим лицам в маркетинговых целях.

Фритюрницы

Эксперты протестировали фритюрницы Aigostar и Xiaomi, отметив, что обе модели хотели получить данные о точном местонахождении, а также запросили разрешение на запись звука на телефоне пользователя без какой-либо конкретной причины. Персональные данные людей они отправляют на серверы в Китае.

Приложение Xiaomi, связанное с фритюрницей, подключалось к трекерам Facebook, Pangle (рекламная сеть TikTok для бизнеса) и китайского технологического гиганта Tencent (в зависимости от местонахождения пользователя).

В свою очередь фритюрница Aigostar хотела знать пол и дату рождения при настройке учетной записи владельца, опять же без какой-либо конкретной причины, но это было необязательно.

Смарт-часы

Сообщается, что умные часы Huawei Ultimate запросили девять "рискованных" разрешений для телефона. Это рекордное количество среди всех протестированных устройств. Производитель заявил, что все запросы являются обоснованными и никакие пользовательские данные не используются в маркетинговых или рекламных целях.

Кроме того, эксперты обнаружили некоторые трекеры, активные на часах Huawei. В компании утверждают, что они активны только в определенных регионах.

Телевизоры

Тестируемые умные телевизоры Hisense и Samsung требовали почтовый индекс при настройке. Samsung заявила, что предоставление почтового индекса не является обязательным, но исследователи обнаружили, что это не так. В случае с LG почтовый индекс действительно можно было не предоставлять

Приложение Samsung TV также запросило восемь "рискованных" разрешений, включая возможность видеть все другие приложения на телефоне. Hisense не подключался ни к одному трекеру, который могли бы обнаружить исследователи, но Samsung и LG подключались к нескольким из них, включая Facebook и Google.

Смарт-колонки

При анализе умных колонок оказалось, что модель Bose Home Portable требует наименьшее количество предварительных разрешений, но оснащены различными трекерами, включая Facebook, Google и цифровую маркетинговую фирму Urbanairship. Колонка также показала плохие результаты в плане получения согласия клиентов на отслеживание данных.

Колонка Amazon Echo, напротив, предоставляет опции, позволяющие пропустить запросы на обмен данными. Для использования Echo Pop или Nest Mini требуется учетная запись Amazon или Google соответственно. Они используют трекеры и пользователи не могут выборочно отказаться от их использования. Кроме того, все тестируемые модели хотели знать точное местоположение.

"Наше исследование показывает, как производители умных технологий и компании, с которыми они работают, в настоящее время способны собирать данные о потребителях, по-видимому, с безрассудной самоотдачей, и часто это делается с минимальной прозрачностью или вообще без нее", — отметил редактор Which? Гарри Роуз.

Напомним, злоумышленники нашли новый способ получать зашифрованные учетные данные пользователей Google Chrome и других популярных браузеров на системах Windows.