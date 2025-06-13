Не скачивайте эти приложения на смартфон: для Android вводят новые ограничения

Компания Google расширила функцию Advanced Protection в операционной системе Android 16, добавив блокировку загрузки приложений с любых внешних ресурсов.

Related video

Advanced Protection включает все существующие защитные функции Android, обеспечивая их бесперебойную работу для защиты смартфона от хакерских атак, вредоносных приложений и прочих рисков, утверждает Google.

В частности, режим Advanced Protection блокирует стороннюю загрузку. Это значит, что скачать приложения можно будет только с магазинов, предварительно установленных на смартфоне.

Блокировка сторонней загрузки: зачем она нужна

Ранее сторонняя загрузка являлась одним из ключевых отличий Android от iPhone, пишет Forbes. Однако в течение последнего года Google усилила свои предупреждения об опасности загрузки сторонних приложений на фоне ряда отчетов киберспециалистов, выявляющих вредоносные атаки.

"Вам следует включить режим Advanced Protection, но даже перед обновлением до Android 16 вам следует прекратить загрузку любых приложений из внешних официальных магазинов. Это не стоит риска", — подчеркнули в издании.

Важно

Хакеры могут взломать ваш компьютер и без интернета: эксперт выявил 2 неожиданные схемы

У Google есть инструмент Play Protect для мониторинга и защиты смартфонов от известных угроз, исходящих от приложений, независимо от того, из Play Store они или нет. Однако режим Advanced Protection выводит безопасность Android на новый уровень.

"Это, конечно, не означает только Play Store, например, магазин Samsung также будет разрешен. Отнеситесь серьезно к предупреждению Google о "вредном приложении" и прекратите любую стороннюю загрузку", — заключили авторы статьи.

Напомним, исследователи выявили новую хакерскую программу для кражи информации, которая распространяется через мошеннические игровые сайты.

Также сообщалось, что специалисты выявили более 20 фишинговых приложений в магазине Google Play, которые выдают себя за популярные криптовалютные кошельки.