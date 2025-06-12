Игровые сайты заражают гаджеты новым вредоносным ПО: как они выглядят (фото)

Исследователи кибербезопасности выявили новую хакерскую программу для кражи информации под названием Myth Stealer, которая распространяется через мошеннические игровые сайты.

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После запуска вредоносное программное обеспечение (ПО) отображает поддельное окно, выдавая себя за легитимное, и одновременно расшифровывает и выполняет вредоносный код в фоновом режиме, сообщили эксперты компании Trellix Ниранджан Хегде, Васанта Лакшманан Амбасанкар и Адарш С.

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Программа для кражи паролей, первоначально представленная в Telegram, способна похищать данные из браузеров на базе Chromium и Gecko, таких как Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi и Mozilla Firefox.

Сотрудники Trellix выявили, что Myth Stealer распространяется через поддельные веб-сайты, включая один, размещенный на Blogger от Google, предлагающий различные видеоигры под предлогом их тестирования.

Поддельные игровые сайты, распространяющие Myth Stealer Фото: Trellix

В другом случае команда раскрыла преступника, который разместил ссылку на вредоносный файл RAR на интернет-форуме под видом мошеннического программного обеспечения под названием «ddtrace krx ultimate Crack».

Myth Stealer, представленный на интернет-форуме Фото: Trellix

Операторы вредоносной программы также вели ряд Telegram-каналов, где рекламировали продажу взломанных аккаунтов, а также предоставляли отзывы о своих услугах. Эти каналы были закрыты компанией Telegram.

Каналы и группы для Myth Stealer в Telegram Фото: Trellix

Как работает Myth Stealer

Скачанный загрузчик отображает поддельное окно настройки, чтобы обмануть пользователя и заставить его думать, что запускается легитимное приложение. В фоновом режиме загрузчик расшифровывает и запускает похищающий механизм.

Поддельные окна, отображаемые загрузчиком Фото: Trellix

Вредоносная программа крадет следующие конфиденциальные данные пользователя:

пароли;

файлы cookie;

автозаполнение;

сохраненная информация о кредитной карте.

"Авторы вредоносного ПО регулярно обновляют код кражи, чтобы обойти обнаружение антивирусами и ввести дополнительные функции, такие как возможность захвата экрана и захват буфера обмена", — подчеркнули эксперты.

Напомним, новая волна фишинговых атак нацелена на миллионы смартфонов и обходит не только пароли, но и коды безопасности SMS.

Также сообщалось, что исследователь кибербезопасности Мордехай Гури раскрыл два новых метода извлечения данных из компьютеров, отключенных от сети.