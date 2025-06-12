Ігрові сайти заражають гаджети новим шкідливим ПЗ: який вони мають вигляд (фото)

Дослідники кібербезпеки виявили нову хакерську програму для крадіжки інформації під назвою Myth Stealer, яка поширюється через шахрайські ігрові сайти.

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Після запуску шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) відображає підроблене вікно, видаючи себе за легітимне, і водночас розшифровує та виконує шкідливий код у фоновому режимі, повідомили експерти компанії Trellix Ніранджан Хегде, Васанта Лакшманан Амбасанкар і Адарш С.

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Програма для крадіжки паролів, спочатку представлена в Telegram, здатна викрадати дані з браузерів на базі Chromium і Gecko, таких як Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi і Mozilla Firefox.

Співробітники Trellix виявили, що Myth Stealer поширюється через підроблені вебсайти, включно з одним, розміщеним на Blogger від Google, що пропонує різні відеоігри під приводом їх тестування.

Підроблені ігрові сайти, що поширюють Myth Stealer Фото: Trellix

В іншому випадку команда розкрила злочинця, який розмістив посилання на шкідливий файл RAR на інтернет-форумі під виглядом шахрайського програмного забезпечення під назвою "ddtrace krx ultimate Crack".

Myth Stealer, представлений на інтернет-форумі Фото: Trellix

Оператори шкідливої програми також вели низку Telegram-каналів, де рекламували продаж зламаних акаунтів, а також надавали відгуки про свої послуги. Ці канали були закриті компанією Telegram.

Канали та групи для Myth Stealer у Telegram Фото: Trellix

Як працює Myth Stealer

Завантажений завантажувач відображає підроблене вікно налаштувань, щоб обдурити користувача і змусити його думати, що запускається легітимний додаток. У фоновому режимі завантажувач розшифровує і запускає механізм викрадення.

Підроблені вікна, що відображаються завантажувачем Фото: Trellix

Шкідлива програма краде такі конфіденційні дані користувача:

паролі;

файли cookie;

автозаповнення;

збережена інформація про кредитну картку.

"Автори шкідливого ПЗ регулярно оновлюють код крадіжки, щоб обійти виявлення антивірусами та запровадити додаткові функції, як-от можливість захоплення екрана і захоплення буфера обміну", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, нова хвиля фішингових атак націлена на мільйони смартфонів і обходить не тільки паролі, а й коди безпеки SMS.

Також повідомлялося, що дослідник кібербезпеки Мордехай Гурі розкрив два нові методи вилучення даних із комп'ютерів, відключених від мережі.