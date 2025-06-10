Видаліть зі смартфона негайно: понад 20 додатків виявилися шкідливими

Фахівці з кібербезпеки виявили понад 20 фішингових додатків у магазині Google Play. Ці програми видають себе за популярні криптовалютні гаманці.

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За даними компанії Cyble, що спеціалізується на кібербезпеці, зловмисники використовували іконки реальних гаманців, видаючи себе за такі додатки як SushiSwap, PancakeSwap, Hyperliquid і Raydium.

Вони пропонували користувачам ввести мнемонічну фразу з 12 слів для доступу до інтерфейсів шахрайських гаманців, а потім використовують виполічені дані для доступу до реальних гаманців і крадіжки криптовалют.

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Ці додатки поширювалися через Play Store під зламаними або перепрофільованими обліковими записами розробників. Виявивши загрозу, фахівці звернулися до Google, після чого більшість програм було видалено з Play Store. Однак на момент публікації деякі з додатків все ще були доступні.

Cyble опублікувала список із 20 додатків, закликавши користувачів негайно видалити їх.

Шкідливі програми з Play Store

Фішингові програми з Play Store

На додаток до 20 застосунків зі схожими політиками конфіденційності, які використовували фреймворк Median, експерти також виявили два застосунки, які використовували різні імена пакетів і політики конфіденційності. Незважаючи на ці відмінності, їхня основна мета залишалася незмінною: вкрасти мнемонічні фрази користувачів.

Шкідливі додатки з Play Store

"У разі успіху ці атаки можуть призвести до незворотних фінансових втрат для жертв, особливо тому, що криптовалютні транзакції не так легко скасувати або захистити, як у традиційному банкінгу", — наголосили фахівці.

Фішингові додатки: як не стати жертвою

Експерти Cyble поділилися рекомендаціями з кібербезпеки, які слугують "першою лінією оборони" від зловмисників:

завантажуйте додатки тільки від перевірених розробників і перевіряйте відгуки;

уникайте додатків, які запитують конфіденційну інформацію, наприклад, мнемонічні фрази;

використовуйте надійний антивірус і пакет програмного забезпечення для забезпечення інтернет-безпеки на підключених пристроях, включно з ПК, ноутбуками та мобільними пристроями;

створюйте надійні паролі та впроваджуйте багатофакторну автентифікацію скрізь, де це можливо;

за необхідності увімкніть біометричні функції безпеки, такі як розпізнавання відбитків пальців або облич, для розблокування мобільного пристрою;

будьте обережні, відкриваючи будь-які посилання, отримані через SMS або електронну пошту;

переконайтеся, що на пристроях Android увімкнено функцію Google Play Protect.

Нагадаємо, шахраї можуть обчищати банківські рахунки, а також перехоплювати особисті текстові повідомлення, використовуючи громадські мережі Wi-Fi.

Фокус також писав про те, що дослідники кібербезпеки знайшли спосіб розкрити будь-який номер телефону, прив'язаний до облікового запису Google.