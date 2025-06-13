Не завантажуйте ці додатки на смартфон: для Android вводять нові обмеження

Компанія Google розширила функцію Advanced Protection в операційній системі Android 16, додавши блокування завантаження додатків з будь-яких зовнішніх ресурсів.

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Advanced Protection охоплює всі наявні захисні функції Android, забезпечуючи їх безперебійну роботу для захисту смартфона від хакерських атак, шкідливих додатків та інших ризиків, стверджує Google.

Зокрема, режим Advanced Protection блокує стороннє завантаження. Це означає, що завантажити додатки можна буде тільки з магазинів, попередньо встановлених на смартфоні.

Блокування стороннього завантаження: навіщо воно потрібне

Раніше стороннє завантаження було однією з ключових відмінностей Android від iPhone, пише Forbes. Однак протягом останнього року Google посилила свої попередження про небезпеку завантаження сторонніх застосунків на тлі низки звітів кіберфахівців, що виявляють шкідливі атаки.

"Вам слід увімкнути режим Advanced Protection, але навіть перед оновленням до Android 16 вам слід припинити завантаження будь-яких додатків із зовнішніх офіційних магазинів. Це не варте ризику", — наголосили у виданні.

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У Google є інструмент Play Protect для моніторингу та захисту смартфонів від відомих загроз, які походять від додатків, незалежно від того, з Play Store вони чи ні. Однак режим Advanced Protection виводить безпеку Android на новий рівень.

"Це, звісно, не означає тільки Play Store, наприклад, магазин Samsung також буде дозволено. Поставтеся серйозно до попередження Google про "шкідливий додаток" і припиніть будь-яке стороннє завантаження", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, дослідники виявили нову хакерську програму для крадіжки інформації, яка поширюється через шахрайські ігрові сайти.

Також повідомлялося, що фахівці виявили понад 20 фішингових додатків у магазині Google Play, які видають себе за популярні криптовалютні гаманці.