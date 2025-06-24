Какие настройки Android помогут избежать проблем со смартфоном: советы экспертов

Многие из нас проводят за телефоном гораздо дольше, чем следовало бы. Бывает и так, что обзоры смартфонов – это часть работы, и нагрузки на глаза тем более не избежать

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Если вы обладатель смартфона Android, то тут могут пригодиться некоторые настройки, пишет androidpolice.com. Издание рассмотрело несколько функций, которые призваны снизить напряжение для глаз, и оценило их возможности.

Увеличить шрифт и размер

Как отмечают эксперты, увеличить шрифт на пару делений не помешает и тем, у кого нет проблем со зрением. Текст читается быстрее и с меньшими усилиями. Можно поменять и сам шрифт – например, если у вас смартфон Samsung, то системный шрифт можно сменить на Gothic Bold.

Как поменять шрифт (скриншот)

Однако тут следует помнить, что не все приложения оптимизированы для работы с большими размерами шрифта. Например, публикации в Instagram показывают только одно или два слова текста, а остальное скрывают за кнопкой «еще». Настройка размера текста не влияет на игры и некоторые виджеты, а вот уведомления вмещают меньше слов.

Включить режим защиты

Eye Comfort Shield — это название фильтра синего света от Samsung. При включении режим автоматически активируется ночью, но его, при желании, можно держать включенным все время.

Впрочем, эффект зашиты не такой существенный, как можно ожидать, предупреждают эксперты. К тому же, этот фильтр может несколько искажать цветопередачу дисплея. Но тут помогает то, что современные дисплеи менее синеватые и более точные по цветопередаче, чем их предшественники.

Ограничить время использования экрана

Рекомендуется установить строгие временные ограничения для необязательных приложений, которыми вы пользуетесь чаще всего (это могут быть, к примеру, Instagram, Reddit, Chrome). Для YouTube можно настроить приложение так, чтобы оно напоминало делать перерыв каждые 30 минут.

Чтобы включить такие напоминания, перейдите на вкладку «Вы», нажмите «Настройки» > «Основные » и активируйте переключатель «Напомнить мне о необходимости сделать перерыв».

Как ограничить время использования дисплея (скриншот)

Игры и социальные сети в результате будут меньше вас отвлекать. Правда, может возникнуть курьезная ситуация, когда вы ограничили время на телефоне, а сами сидите за ноутбуком – но большой экран, расположенный, к тому же, на правильном расстоянии, вредит глазам намного меньше.

Перейти в темный режим

В целом темный режим считается полезным. Он продлевает срок службы батареи и дисплея на устройствах с OLED-экранами, одновременно увеличивая контрастность для улучшения читаемости. Но это срабатывает не у всех: например, пользователи могут отмечать, что, если они долго читают белый текст на черном фоне, вокруг букв появляется слабый ореол, и это затрудняет чтение.

У этого есть объяснение. Светлый режим заставляет наши зрачки сужаться, что улучшает фокусировку. А темный, наоборот, заставляет их расширяться, чтобы поглотить больше света, и это расширение дает глазу меньшую глубину резкости.

Настроить яркость дисплея

Эксперты считают, что светлый режим при низкой яркости экрана работает даже лучше, чем темный.

Новые телефоны Android поддерживают адаптивную яркость. Она регулирует интенсивность дисплея в зависимости от условий окружающего освещения и ваших предпочтений. Если вы склонны устанавливать яркость ниже или выше автоматического уровня, программное обеспечение к этому адаптируется.

Кроме того, после обновления Android 16 вы можете найти переключатель Extra dim в меню специальных возможностей смартфонов Samsung Galaxy или Google Pixel. Его включение делает экран значительно темнее. Но лучше не держать эту функцию все время включенной – на открытом воздухе она может снижать видимость.

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