Смартфон заработает хуже: какие настройки Android стоит проверять после крупного обновления

Крупное обновление ОС Android часто вводит новые параметры. Обновления могут вернуть скрытые или упущенные из виду функции на телефоне по умолчанию без уведомления и изменить поведение устройства, что может повлиять на его работу. Эксперты рассказали какие ключевые настройки стоит проверить.

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Об этом пишет издание androidpolice.com.

В данном руководстве рассматриваются настройки, которые следует просмотреть, чтобы пользователи могли использовать новые функции, избегать "сюрпризов" и поддерживать работу телефона в удобном для них режиме.

Просмотр разрешений приложений после каждого обновления Android

Обновления Android 16 могут добавлять новые настройки разрешений или отменять их, чтобы предоставить больше контроля.

Используйте панель конфиденциальности и убедитесь, что разрешения каждого приложения соответствуют вашим предпочтениям. Аналогичным образом, проверьте настройки местоположения после обновления. Обновления Android могут принести новые настройки местоположения. Например, Android 12 представил приблизительные разрешения местоположения, позволяя приложениям получать доступ к данным о местоположении в пределах определенной области вместо точных координат.

Убедитесь, что блокировка экрана все еще активна

Перепроверьте, правильно ли работает блокировка экрана. Обновления могут удалить вашу биометрическую аутентификацию и заставить повторно сканировать отпечаток пальца или лицо. Затем проверьте настройки уведомлений на экране блокировки, так как обновления могут добавлять новые параметры отображения уведомлений на экране блокировки.

Также стоит проверить, добавило ли обновление новые функции, такие как улучшенные ярлыки или виджеты экрана блокировки.

Блокировка экрана смартфона Фото: androidpolice.com

Изучите новые параметры безопасности и конфиденциальности

Обновления Android могут представлять новые функции безопасности, на которые стоит обратить внимание. Android 15 принесла множество функций безопасности, таких как Private Space. Android 14 принесла настройки, такие как "Разрешить разблокировку по лицу только для приложений", но не для разблокировки телефона.

Другой пример — Enhanced PIN Privacy, которая скрывает цифры, которые вы нажимаете на экран, для лучшей защиты. Вы также можете найти улучшенные настройки шифрования, которые обеспечивают более надежную защиту данных.

Проверьте наличие новых опций в часто используемых приложениях

Обновление приложений, как правило, является хорошей практикой, но это важно после крупного обновления ОС. Разработчики приложений выпускают обновления, чтобы обеспечить совместимость с последней версией Android. Устаревшие приложения могут работать неэффективно или неправильно, вызывая сбои или разрядку батареи в новой системе.

Откройте Google Play Store, выберите "Управление приложениями и устройством" и нажмите "Обновить все". Затем откройте часто используемые приложения, чтобы посмотреть, изменило ли что-нибудь обновление.

Поиск новых инструментов специальных возможностей в настройках

Android поддерживает несколько функций специальных возможностей, а обновления добавляют новые параметры. Например, в Android 12 добавлена ​​функция Extra Dim, которая позволяет затемнять экран ниже минимальной яркости для темных помещений. В Android 13 добавлены параметры Notification Flash и Screen Flash для уведомлений, которые мигают подсветкой камеры или экраном для оповещений, чтобы помочь пользователям с проблемами слуха.

Последние обновления Android продолжают улучшать функции специальных возможностей с помощью искусственного интеллекта. После каждого обновления заходите в "Настройки" — "Специальные возможности", чтобы узнать, стоит ли включать новые функции.

После обновлений могут появиться новые приложения Фото: androidpolice.com

Следите за новыми добавленными приложениями

Некоторые телефоны устанавливают новые приложения во время обновления системы, часто от производителя или оператора мобильной связи. После обновления вы можете заметить незнакомые приложения, например, новое приложение для заметок от OEM или партнерской службы.

Удалите все, что вы не узнаете или больше не нужно. Это также освободит хранилище и сократит фоновую активность, что улучшит общую производительность телефона

Повторно проверьте приложения по умолчанию

Обновление системы может сбросить приложения по умолчанию. Перейдите в "Настройки" — "Приложения" — "Приложения по умолчанию" или "Настройки" — "Приложения и уведомления" — "Приложения по умолчанию", чтобы проверить предпочтительные значения по умолчанию. Проверьте значения по умолчанию для браузера, телефона (набор номеров), SMS, умного помощника. Если вы установили стороннее приложение в качестве приложения по умолчанию, подтвердите, что оно остается по умолчанию, или повторно выберите его.

Проверьте настройки уведомлений на предмет новых изменений

Обновления Android нередко вносят незначительные изменения в уведомления. Например, в Android 12 появилась функция скрытия беззвучных уведомлений из строки состояния, чтобы все было чище. Android 11 привнесла уведомления, связанные с разговорами, позволяя отмечать чаты как приоритетные, чтобы они всегда отображались в верхней части панели уведомлений и могли выходить за рамки "Не беспокоить".

Хотя они в основном автоматические, проверьте, есть ли связанные с ними настройки, которые вы можете настроить. Большинство из них находятся в разделе "Настройки" — "Уведомления" и их стоит просматривать после каждого обновления системы.

Повторите настройки подключения для новых функций

Просмотрите "Настройки" — "Сеть и Интернет" или "Подключения", чтобы узнать, изменилось ли что-либо с момента последнего обновления. Вы можете найти переключатели для новых параметров, таких как "Адаптивное подключение", которое было представлено в Android 11 на некоторых устройствах Google Pixel и поддерживаемых устройствах.

Изменения пользовательского интерфейса

Крупные обновления Android часто вносят заметные изменения в макет пользовательского интерфейса, которые влияют на то, как вы взаимодействуете со своим устройством. Например, Android 13 представил переработанный медиаплеер в шторке уведомлений и на экране блокировки. Он имеет более крупные обложки альбомов и волнистую полосу выполнения. Обновление также добавило возможность переключения между компактными и большими часами на экране блокировки.

Ожидается, что Android 16 пойдет дальше с переработанной панелью быстрых настроек, которая поддерживает изменение размера плиток и более смелый вид Material 3.

Эти визуальные обновления могут не всем подойти по вкусу, и производители иногда позволяют отменить эти изменения. Поэтому стоит проверить настройки после обновления.

Проверьте наличие новой навигации, жестов и сочетаний клавиш

Систему навигации необходимо проверить после крупного обновления Android. Вспомните, как Android 10 заменила классическую навигацию с тремя кнопками на управление жестами. Если это обновление принесло похожие изменения, вам, возможно, придется поучиться.

Перейдите в "Настройки" — "Система" — "Жесты" — "Системная навигация", чтобы узнать, какие параметры доступны и были ли добавлены новые.

Находясь в меню "Жесты, проверьте, добавило ли обновление какие-либо новые сочетания клавиш, например "Поднять для пробуждения" или "Перевернуть для отключения звука". Они могут быть отключены по умолчанию после обновления, поэтому активировать те, которые подходят вашему рабочему процессу, — хорошая идея.

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