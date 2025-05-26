Старые смартфоны Xiaomi заработают, как новые: что с ними произойдет
Xiaomi часто оказывается среди тех брендов, которые не относятся к Google и при этом которые в числе первых выпускают новейшую ОС Android для своих гаджетов. Так было и с Android 15, и предстоящий Android 16 тоже не станет исключением. Правда, испытать новинку можно будет не на всех смартфонах Xiaomi.
Об этом пишет gizmochina.com.
Издание напоминает, что новая Android 16 выйдет в июне этого года. Однако Xiaomi пока не объявляла каких-либо официальных дат, и ресурс предлагает предварительный список устройств Xiaomi (включая Redmi и Poco), которые, скорее всего, получат обновление Android 16.
Смартфоны и планшеты Xiaomi:
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Гаджеты Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 14R
- Redmi 14C
- Redmi 13 (LTE/5G)
- Redmi 13R
- Redmi 13C (LTE/5G)
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro
Девайсы Poco:
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M7 Pro
- Poco M6 (LTE/5G)
- Poco M6 Plus
- Poco M6 Pro (LTE/5G)
- Poco C75
- Poco C71
Хотя Xiaomi уже выпустила бета-версию Android 16 для нескольких устройств, она не объявила, когда начнется стабильное развертывание. Если судить по прошлым развертываниям, китайский бренд должен начать развертывание обновления в конце июня или начале июля нынешнего года.
Обычно бренду требуется неделя или две после того, как Google выпускает последнюю версию ОС Android. Например, Android 15 был выпущен 15 октября 2024 года, а телефоны Xiaomi начали получать его в первую неделю ноября.
В этом году Android 16 выходит раньше, поэтому и на телефонах Xiaomi он может появиться ориентировочно в конце июня, или же в июле.
Как обычно, первыми обновление получат телефоны премиум-класса, включая модели Xiaomi 15 и Xiaomi 14, а уже потом оно доберется и до моделей среднего и более дешевого класса.
Также Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости. Этот телефон-флагман Xiaomi, вероятно, представит осенью этого года, и он станет ее первым смартфоном с чипсетом нового поколения Snapdragon 8 Elite 2.
При этом стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями.
Напомним, что в апреле нынешнего года Xiaomi представила собственную модель искусственного интеллекта и таким образом поспособствовала росту собственных акций на рынке.