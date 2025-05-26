Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Старые смартфоны Xiaomi заработают, как новые: что с ними произойдет

смартфоны Xiaomi получат Android 16
Фото: Unsplash | Смартфон Xiaomi

Xiaomi часто оказывается среди тех брендов, которые не относятся к Google и при этом которые в числе первых выпускают новейшую ОС Android для своих гаджетов. Так было и с Android 15, и предстоящий Android 16 тоже не станет исключением. Правда, испытать новинку можно будет не на всех смартфонах Xiaomi.

Related video

Об этом пишет gizmochina.com.

Издание напоминает, что новая Android 16 выйдет в июне этого года. Однако Xiaomi пока не объявляла каких-либо официальных дат, и ресурс предлагает предварительный список устройств Xiaomi (включая Redmi и Poco), которые, скорее всего, получат обновление Android 16.

Смартфоны и планшеты Xiaomi:

  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Гаджеты Redmi:

  • Redmi Note 14 (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K70E
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi 14R
  • Redmi 14C
  • Redmi 13 (LTE/5G)
  • Redmi 13R
  • Redmi 13C (LTE/5G)
  • Redmi A4 5G
  • Redmi A3 Pro

Девайсы Poco:

  • Poco F7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X6
  • Poco X6 Pro
  • Poco M7
  • Poco M7 Pro
  • Poco M6 (LTE/5G)
  • Poco M6 Plus
  • Poco M6 Pro (LTE/5G)
  • Poco C75
  • Poco C71

Хотя Xiaomi уже выпустила бета-версию Android 16 для нескольких устройств, она не объявила, когда начнется стабильное развертывание. Если судить по прошлым развертываниям, китайский бренд должен начать развертывание обновления в конце июня или начале июля нынешнего года.

Android 16 когда выйдет Fullscreen
Android 16 на телефоне
Фото: Android Authority

Обычно бренду требуется неделя или две после того, как Google выпускает последнюю версию ОС Android. Например, Android 15 был выпущен 15 октября 2024 года, а телефоны Xiaomi начали получать его в первую неделю ноября.

В этом году Android 16 выходит раньше, поэтому и на телефонах Xiaomi он может появиться ориентировочно в конце июня, или же в июле.

Как обычно, первыми обновление получат телефоны премиум-класса, включая модели Xiaomi 15 и Xiaomi 14, а уже потом оно доберется и до моделей среднего и более дешевого класса.

Также Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости. Этот телефон-флагман Xiaomi, вероятно, представит осенью этого года, и он станет ее первым смартфоном с чипсетом нового поколения Snapdragon 8 Elite 2.

При этом стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями.

Напомним, что в апреле нынешнего года Xiaomi представила собственную модель искусственного интеллекта и таким образом поспособствовала росту собственных акций на рынке.