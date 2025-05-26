Старые смартфоны Xiaomi заработают, как новые: что с ними произойдет

Xiaomi часто оказывается среди тех брендов, которые не относятся к Google и при этом которые в числе первых выпускают новейшую ОС Android для своих гаджетов. Так было и с Android 15, и предстоящий Android 16 тоже не станет исключением. Правда, испытать новинку можно будет не на всех смартфонах Xiaomi.

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Об этом пишет gizmochina.com.

Издание напоминает, что новая Android 16 выйдет в июне этого года. Однако Xiaomi пока не объявляла каких-либо официальных дат, и ресурс предлагает предварительный список устройств Xiaomi (включая Redmi и Poco), которые, скорее всего, получат обновление Android 16.

Смартфоны и планшеты Xiaomi:

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Гаджеты Redmi:

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13 (LTE/5G)

Redmi 13R

Redmi 13C (LTE/5G)

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro

Девайсы Poco:

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M7 Pro

Poco M6 (LTE/5G)

Poco M6 Plus

Poco M6 Pro (LTE/5G)

Poco C75

Poco C71

Хотя Xiaomi уже выпустила бета-версию Android 16 для нескольких устройств, она не объявила, когда начнется стабильное развертывание. Если судить по прошлым развертываниям, китайский бренд должен начать развертывание обновления в конце июня или начале июля нынешнего года.

Android 16 на телефоне Фото: Android Authority

Обычно бренду требуется неделя или две после того, как Google выпускает последнюю версию ОС Android. Например, Android 15 был выпущен 15 октября 2024 года, а телефоны Xiaomi начали получать его в первую неделю ноября.

В этом году Android 16 выходит раньше, поэтому и на телефонах Xiaomi он может появиться ориентировочно в конце июня, или же в июле.

Как обычно, первыми обновление получат телефоны премиум-класса, включая модели Xiaomi 15 и Xiaomi 14, а уже потом оно доберется и до моделей среднего и более дешевого класса.

Также Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости. Этот телефон-флагман Xiaomi, вероятно, представит осенью этого года, и он станет ее первым смартфоном с чипсетом нового поколения Snapdragon 8 Elite 2.

При этом стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями .