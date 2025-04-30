Заодно И Xiaomi туда же: компания представила собственную модель искусственного интеллекта

Китайский производитель смартфонов и электромобилей Xiaomi будет внедрять собственный ИИ. Рынок тут же отреагировал – акции компании заметно пошли вверх.

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Об этом сообщает scmp.com.

В частности, цена акций Xiaomi в Гонконге в конце минувшей недели выросла на 5,3% (до 49,95 гонконгских долларов), в то время как акции Kingsoft Cloud Holdings, в которой Xiaomi принадлежит 10% акций, а генеральному директору Xiaomi Лэй Цзюню – 11%, подскочили на 14,2% (до 7,4 гонконгских долларов).

Как заявили в компании Xiaomi, их модель MiMo с открытым исходным кодом насчитывает 7 млрд параметров и превзошла в математическом обосновании и кодировании o1-mini от OpenAI и QwQ-32B-Preview от Alibaba Group Holding.

MiMo — это первая большая языковая модель (БЯМ) Xiaomi. Ее запуску предшествовали сообщения о том, что Xiaomi наращивает свои вычислительные ресурсы. Например, согласно отчету местного СМИ Jiemian в декабре, Xiaomi закупила около 10 тыс. графических процессоров для обучения своих моделей.

Амбиции Xiaomi в области искусственного интеллекта стали очевидны, когда компания сделала предложение о найме Ло Фули – китайской «девушки-гения» искусственного интеллекта из DeepSeek. Правда, Ло по итогу отклонила это предложение.

К тому же, еще год назад Xiaomi объявляла о планах по разработке собственных LLM: компания стремится внедрить внутреннюю технологию искусственного интеллекта в свои электромобили, смартфоны и бытовую технику.

Хотя Xiaomi выпускает модель ИИ позже, чем DeepSeek и Alibaba, там уверены, что у компании есть шанс стать частью искусственного общего интеллекта (AGI), теоретической точки, в которой ИИ равен или превосходит человеческий интеллект.

«Казалось, что 2025 год станет второй половиной соревнования моделей ИИ, но мы уверены, что путь к AGI еще очень долгий», — заявил представители Xiaomi.

Ранее Фокус писал про смартфоны Xiaomi, которые работают дольше всех. Емкость батарей гаджетов, попавших в топ-5, превышает 5000 мАч.

Также эксперты пояснили, почему Phone никогда не догонит Xiaomi. Дело тоже оказалось в мощном аккумуляторе: телефон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, что сделает его первым подобным смартфоном.