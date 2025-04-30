Й Xiaomi туди ж: компанія представила власну модель штучного інтелекту

Китайський виробник смартфонів і електромобілів Xiaomi впроваджуватиме власний ШІ. Ринок одразу ж відреагував — акції компанії помітно пішли вгору.

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Про це повідомляє scmp.com.

Зокрема, ціна акцій Xiaomi в Гонконзі наприкінці минулого тижня зросла на 5,3% (до 49,95 гонконзьких доларів), тоді як акції Kingsoft Cloud Holdings, в якій Xiaomi належить 10% акцій, а генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню — 11%, підскочили на 14,2% (до 7,4 гонконзьких доларів).

Як заявили в компанії Xiaomi, їхня модель MiMo з відкритим вихідним кодом налічує 7 млрд параметрів і перевершила в математичному обґрунтуванні та кодуванні o1-mini від OpenAI і QwQ-32B-Preview від Alibaba Group Holding.

MiMo — це перша велика мовна модель (ВММ) Xiaomi. Її запуску передували повідомлення про те, що Xiaomi нарощує свої обчислювальні ресурси. Наприклад, згідно зі звітом місцевого ЗМІ Jiemian у грудні, Xiaomi закупила близько 10 тис. графічних процесорів для навчання своїх моделей.

Амбіції Xiaomi в галузі штучного інтелекту стали очевидними, коли компанія зробила пропозицію про найм Ло Фулі — китайської "дівчини-генія" штучного інтелекту з DeepSeek. Щоправда, Ло за підсумком відхилила цю пропозицію.

До того ж, ще рік тому Xiaomi оголошувала про плани з розроблення власних LLM: компанія прагне впровадити внутрішню технологію штучного інтелекту у свої електромобілі, смартфони та побутову техніку.

Хоча Xiaomi випускає модель ШІ пізніше, ніж DeepSeek і Alibaba, там упевнені, що у компанії є шанс стати частиною штучного загального інтелекту (AGI), теоретичної точки, в якій ШІ дорівнює або перевершує людський інтелект.

"Здавалося, що 2025 рік стане другою половиною змагання моделей ШІ, але ми впевнені, що шлях до AGI ще дуже довгий", — заявив представники Xiaomi.

Раніше Фокус писав про смартфони Xiaomi, які працюють найдовше. Ємність батарей гаджетів, що потрапили в топ-5, перевищує 5000 мАг.

Також експерти пояснили, чому Phone ніколи не наздожене Xiaomi. Справа теж виявилася в потужному акумуляторі: телефон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, що зробить його першим подібним смартфоном.