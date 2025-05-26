Старі смартфони Xiaomi запрацюють, як нові: що з ними станеться
Xiaomi часто опиняється серед тих брендів, які не належать до Google і при цьому які в числі перших випускають новітню ОС Android для своїх гаджетів. Так було і з Android 15, і майбутній Android 16 теж не стане винятком. Щоправда, випробувати новинку можна буде не на всіх смартфонах Xiaomi.
Про це пише gizmochina.com.
Видання нагадує, що нова Android 16 вийде в червні цього року. Однак Xiaomi поки що не оголошувала жодних офіційних дат, і ресурс пропонує попередній список пристроїв Xiaomi (включно з Redmi і Poco), які, найімовірніше, отримають оновлення Android 16.
Смартфони та планшети Xiaomi:
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Гаджети Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 14R
- Redmi 14C
- Redmi 13 (LTE/5G)
- Redmi 13R
- Redmi 13C (LTE/5G)
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro
Девайси Poco:
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M7 Pro
- Poco M6 (LTE/5G)
- Poco M6 Plus
- Poco M6 Pro (LTE/5G)
- Poco C75
- Poco C71
Хоча Xiaomi вже випустила бета-версію Android 16 для декількох пристроїв, вона не оголосила, коли почнеться стабільне розгортання. Якщо судити з минулих розгортань, китайський бренд має почати розгортання оновлення наприкінці червня або на початку липня нинішнього року.
Зазвичай бренду потрібен тиждень або два після того, як Google випускає останню версію ОС Android. Наприклад, Android 15 було випущено 15 жовтня 2024 року, а телефони Xiaomi почали отримувати його в перший тиждень листопада.
Цього року Android 16 виходить раніше, тож і на телефонах Xiaomi він може з'явитися орієнтовно наприкінці червня, або ж у липні.
Як завжди, першими оновлення отримають телефони преміум-класу, включно з моделями Xiaomi 15 і Xiaomi 14, а вже потім воно дістанеться і до моделей середнього та дешевшого класу.
Також Фокус писав, щоновий смартфон Xiaomi 16може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності. Цей телефон-флагман Xiaomi, ймовірно, представить восени цього року, і він стане її першим смартфоном із чипсетом нового покоління Snapdragon 8 Elite 2.
При цьому варто зазначити, що попередня модель Xiaomi 15 з акумулятором на 5400 мАг увійшла до спискусмартфонів із найсильнішими батареями.
Нагадаємо, що у квітні нинішнього року Xiaomi представилавласну модель штучного інтелектуі таким чином посприяла зростанню власних акцій на ринку.