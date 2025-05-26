Старі смартфони Xiaomi запрацюють, як нові: що з ними станеться

Xiaomi часто опиняється серед тих брендів, які не належать до Google і при цьому які в числі перших випускають новітню ОС Android для своїх гаджетів. Так було і з Android 15, і майбутній Android 16 теж не стане винятком. Щоправда, випробувати новинку можна буде не на всіх смартфонах Xiaomi.

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Про це пише gizmochina.com.

Видання нагадує, що нова Android 16 вийде в червні цього року. Однак Xiaomi поки що не оголошувала жодних офіційних дат, і ресурс пропонує попередній список пристроїв Xiaomi (включно з Redmi і Poco), які, найімовірніше, отримають оновлення Android 16.

Смартфони та планшети Xiaomi:

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Гаджети Redmi:

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13 (LTE/5G)

Redmi 13R

Redmi 13C (LTE/5G)

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro

Девайси Poco:

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M7 Pro

Poco M6 (LTE/5G)

Poco M6 Plus

Poco M6 Pro (LTE/5G)

Poco C75

Poco C71

Хоча Xiaomi вже випустила бета-версію Android 16 для декількох пристроїв, вона не оголосила, коли почнеться стабільне розгортання. Якщо судити з минулих розгортань, китайський бренд має почати розгортання оновлення наприкінці червня або на початку липня нинішнього року.

Зазвичай бренду потрібен тиждень або два після того, як Google випускає останню версію ОС Android. Наприклад, Android 15 було випущено 15 жовтня 2024 року, а телефони Xiaomi почали отримувати його в перший тиждень листопада.

Цього року Android 16 виходить раніше, тож і на телефонах Xiaomi він може з'явитися орієнтовно наприкінці червня, або ж у липні.

Як завжди, першими оновлення отримають телефони преміум-класу, включно з моделями Xiaomi 15 і Xiaomi 14, а вже потім воно дістанеться і до моделей середнього та дешевшого класу.

Також Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності. Цей телефон-флагман Xiaomi, ймовірно, представить восени цього року, і він стане її першим смартфоном із чипсетом нового покоління Snapdragon 8 Elite 2.

При цьому варто зазначити, що попередня модель Xiaomi 15 з акумулятором на 5400 мАг увійшла до списку смартфонів із найсильнішими батареями .