Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Китай снова удивил: новый чип для смартфонов Xiaomi конкурирует сo Snapdragon и MediaTek

Xiaomi 15s Pro
Фото: Скриншот | Смартфон Xiaomi 15s Pro первым получил процессор XRING 01

Китайская компания Xiaomi анонсировала свой новый десятиядерный чипсет XRING 01 для смартфонов.

Related video

Об этом пишет издание Android Authority.

XRING 01 построенн на 3-нм производственном узле N4P второго поколения тайваньской фирмы TSMC. Он оснащен двумя ядрами Cortex-X925 с тактовой частотой 3,9 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A725 с тактовой частотой 3,4 ГГц, двумя ядрами Cortex-A725 с тактовой частотой 1,9 ГГц и двумя ядрами Cortex-A520 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Два больших ядра питаются 2 МБ кэша L2 каждое, ядра Cortex-A725 содержат 1 МБ кэша L2 каждое, в то время как два маленьких ядра делят 512 КБ кэша L2.

Структура чипсета Xiaomi впечатляет по сравнению с MediaTek Dimensity 9400, который предлагает одно ядро ​​Cortex-X925, три старых ядра Cortex-X4 и четыре старых ядра Cortex-A720. По мнению аналитиков, XRING 01 вряд ли превзойдет Snapdragon 8 Elite в одноядерных тестах производительности, но вполне может стать серьезным конкурентом в многоядерных тестах благодаря десяти ядрам.

Процессора Xiaomi XRING 01 Fullscreen
Структура процессора XRING 01 от Xiaomi
Фото: Xiaomi

Судя по обнародованным Xiaomi характеристикам, чипсет также включает впечатляющий графический процессор Arm Immortalis-G925 MC16. Xiaomi заявляет, что процессор имеет "четвертое поколение" NPU обработки изображений, что обеспечивает улучшенное качество изображения при слабом освещении и ночное видео 4K.

Dimensity 9400 имеет тот же графический процессор, но с 12 шейдерными ядрами вместо 16. Пока нет информации о тактовой частоте графического процессора чипа Xiaomi, поэтому еще нельзя сказать, какой же из них окажется производительнее.

Xiaomi в комментарии Adroid Authirity сообщила, что процессор имеет совершенно новый модем T800 от MediaTek. Ранее издание сообщало, что такой же модем получит серия смартфонов Google Pixel 10.

Cмартфон Xiaomi 15s Pro и планшен Xiaomi Pad 7 Ultra, выпущенные в Китае 22 мая, стали первыми устройствами на базе процессора XRING 01. Вскоре тесты покажут, сможет ли он сравниться с лучшими чипами Qualcomm и MediaTek. Издание уже предвидит, что XRING 01 легко превосходит чипы Tensor от Google, учитывая более новый CPU, GPU и производственный процесс.

В мае Xiaomi планирует представить новый смартфон Civi 5 Pro среднего класса. Как уверяет производитель, главный акцент в модели сделают на камере.

Ранее писали, что Китай совершил неожиданный прорыв в производстве чипов. Ученые из Шанхая заявили о создании литографическую установку с использованием технологии излучения в в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV).