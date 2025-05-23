Китай снова удивил: новый чип для смартфонов Xiaomi конкурирует сo Snapdragon и MediaTek

Китайская компания Xiaomi анонсировала свой новый десятиядерный чипсет XRING 01 для смартфонов.

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Об этом пишет издание Android Authority.

XRING 01 построенн на 3-нм производственном узле N4P второго поколения тайваньской фирмы TSMC. Он оснащен двумя ядрами Cortex-X925 с тактовой частотой 3,9 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A725 с тактовой частотой 3,4 ГГц, двумя ядрами Cortex-A725 с тактовой частотой 1,9 ГГц и двумя ядрами Cortex-A520 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Два больших ядра питаются 2 МБ кэша L2 каждое, ядра Cortex-A725 содержат 1 МБ кэша L2 каждое, в то время как два маленьких ядра делят 512 КБ кэша L2.

Структура чипсета Xiaomi впечатляет по сравнению с MediaTek Dimensity 9400, который предлагает одно ядро ​​Cortex-X925, три старых ядра Cortex-X4 и четыре старых ядра Cortex-A720. По мнению аналитиков, XRING 01 вряд ли превзойдет Snapdragon 8 Elite в одноядерных тестах производительности, но вполне может стать серьезным конкурентом в многоядерных тестах благодаря десяти ядрам.

Структура процессора XRING 01 от Xiaomi Фото: Xiaomi

Судя по обнародованным Xiaomi характеристикам, чипсет также включает впечатляющий графический процессор Arm Immortalis-G925 MC16. Xiaomi заявляет, что процессор имеет "четвертое поколение" NPU обработки изображений, что обеспечивает улучшенное качество изображения при слабом освещении и ночное видео 4K.

Dimensity 9400 имеет тот же графический процессор, но с 12 шейдерными ядрами вместо 16. Пока нет информации о тактовой частоте графического процессора чипа Xiaomi, поэтому еще нельзя сказать, какой же из них окажется производительнее.

Xiaomi в комментарии Adroid Authirity сообщила, что процессор имеет совершенно новый модем T800 от MediaTek. Ранее издание сообщало, что такой же модем получит серия смартфонов Google Pixel 10.

Cмартфон Xiaomi 15s Pro и планшен Xiaomi Pad 7 Ultra, выпущенные в Китае 22 мая, стали первыми устройствами на базе процессора XRING 01. Вскоре тесты покажут, сможет ли он сравниться с лучшими чипами Qualcomm и MediaTek. Издание уже предвидит, что XRING 01 легко превосходит чипы Tensor от Google, учитывая более новый CPU, GPU и производственный процесс.

В мае Xiaomi планирует представить новый смартфон Civi 5 Pro среднего класса. Как уверяет производитель, главный акцент в модели сделают на камере.

Ранее писали, что Китай совершил неожиданный прорыв в производстве чипов. Ученые из Шанхая заявили о создании литографическую установку с использованием технологии излучения в в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV).