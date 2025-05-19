Новый Xiaomi на подходе: стало известно, какой будет его главная фишка

До конца мая китайская компания Xiaomi обещает представить свой новый смартфон среднего класса Civi 5 Pro. Акцент делают на том, что это будет «универсальный флагман с фокусом на камере».

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Об этом пишет fonearena.com.

Издание отмечает, что выпуск нового смартфона, скорее всего, состоится 22 мая, когда Xiaomi будет отмечать 15-летие.

Гаджет обещают сделать тонким и легким.

телефон Xiaomi Civi 5 Pro Фото: Xiaomi

У новинки Civi 5 Pro будут профессиональные возможности обработки изображений Leica. В частности, создатели обещают масштабные улучшения по сравнению с предыдущими моделями, выпущенными в 2024 году.

Новый телефон получит 50-мегапиксельную тройную заднюю камеру, включая 50-Мп телефотообъектив с фокусным расстоянием 60 мм. Основной датчик оснащен диафрагмой f/1.63, сверхширокоугольный модуль – 15 мм при f/2.2. Xiaomi заявляет, что впервые будет использовать плавающий телевик Leica.

Фронтальная камера тоже была обновлена — с 32- до 50-мегапиксельного сверхчувствительного объектива с улучшенным разрешением и на 25% большей светочувствительностью благодаря новой "ультрапрозрачной нанопризме"

Предполагают, что Xiaomi Civi 5 Pro будет работать на новейшей SoC Snapdragon 8s Gen 4, получит полноразмерный микроизогнутый экран с разрешением 1,5K, а также солидную батарею емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Xiaomi уверяет, что ее Civi 5 Pro станет одним из самых привлекательных смартфонов в своем ценовом сегменте. Несмотря на то, что телефон заявлен как флагман, стоимость его будет довольно-таки демократичной – от 400 долларов.

Также Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

При этом стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями .

Напомним, в апреле нынешнего года Xiaomi представила собственную модель искусственного интеллекта и таким образом поспособствовала росту собственных акций на рынке.