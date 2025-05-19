Новий Xiaomi на підході: стало відомо, якою буде його головна фішка

До кінця травня китайська компанія Xiaomi обіцяє представити свій новий смартфон середнього класу Civi 5 Pro. Акцент роблять на тому, що це буде "універсальний флагман із фокусом на камері".

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Про це пише fonearena.com.

Видання зазначає, що випуск нового смартфона, найімовірніше, відбудеться 22 травня, коли Xiaomi відзначатиме 15-річчя.

Гаджет обіцяють зробити тонким і легким.

телефон Xiaomi Civi 5 Pro Фото: Xiaomi

У новинки Civi 5 Pro будуть професійні можливості обробки зображень Leica. Зокрема, розробники обіцяють масштабні поліпшення порівняно з попередніми моделями, випущеними 2024 року.

Новий телефон отримає 50-мегапіксельну потрійну задню камеру, включно з 50-Мп телефотооб'єктивом із фокусною відстанню 60 мм. Основний датчик оснащений діафрагмою f/1.63, надширококутний модуль — 15 мм при f/2.2. Xiaomi заявляє, що вперше буде використовувати плаваючий телевік Leica.

Фронтальну камеру теж було оновлено — з 32- до 50-мегапіксельного надчутливого об'єктива з поліпшеною роздільною здатністю і на 25% більшою світлочутливістю завдяки новій "ультрапрозорій нанопризмі".

Припускають, що Xiaomi Civi 5 Pro працюватиме на новітній SoC Snapdragon 8s Gen 4, отримає повнорозмірний мікроізігнутий екран із роздільною здатністю 1,5K, а також солідну батарею ємністю 6000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 67 Вт.

Xiaomi запевняє, що її Civi 5 Pro стане одним з найпривабливіших смартфонів у своєму ціновому сегменті. Незважаючи на те, що телефон заявлений як флагман, вартість його буде доволі-таки демократичною — від 400 доларів.

Також Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

При цьому варто зазначити, що попередня модель Xiaomi 15 з акумулятором на 5400 мАг увійшла до списку смартфонів із найсильнішими батареями .

Нагадаємо, у квітні нинішнього року Xiaomi представила власну модель штучного інтелекту і в такий спосіб посприяла зростанню власних акцій на ринку.