Все свое: Xiaomi выпустит новый телефон и снабдит его чипом собственного производства

Китайская Xiaomi активно готовится к презентации, назначенной на 22 мая. В этот день будет представлен фирменный процессор Xring O1 (Xuanjie O1). Но оказалось, что компания пошла еще дальше – и поставит новый чип на свои же девайсы.

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Об этом сообщает gsmarena.com.

Первым гаджетом с новым чипом Xring O1 станет смартфон Xiaomi 15S Pro. Как можно заметить на изображениях, представленных самой компанией, дизайн телефона будет довольно похож на модель Xiaomi 15 Pro, представленную осенью минувшего года. Но если присмотреться, то на блоке с вспышкой можно увидеть надпись XRing.

телефон Xiaomi 15S Pro Фото: Xiaomi

Но Xiaomi не ограничится только смартфоном. Новый процессор она поставит и на еще одну новинку – флагманский планшет Xiaomi Tab 7 Ultra. Кроме фирменного чипа, у его будет 14-дюймовый экран и батарея 12 000 мАч.

Что известно про новый чип Xiaomi

Процессор Xring O1 будет изготовлен по 4-нанометровому процессу N4P от тайваньской компании TSMC. В плане производительности он обещает не уступать флагманским Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400.

Как пишет Reuters со ссылкой на информацию основателя и генерального директора Xiaomi Лэй Цзюнья, компания уже инвестировала в разработку Xring O1 13,5 млрд юаней (1,87 млрд долларов) и планирует инвестировать еще не менее 50 млрд юаней в течение по крайней мере 10 лет. Тут стоит помнить, что Xiaomi – как китайская компания – ставит себе целью уменьшить зависимость от иностранных поставщиков (например, американской Qualcomm).

Все новинки – чип, телефон и планшет – будут представлены в один день, а потом их выпустят на рынок. Правда, такой выпуск, скорее всего будет ограниченным и ориентированным прежде всего на внутреннюю, китайскую, аудиторию.

Напомним, что еще компания Xiaomi обещает до конца мая представить свой новый смартфон среднего класса Civi 5 Pro. Акцент делают на том, что это будет "универсальный флагман с фокусом на камере".

Также Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости. Этот телефон-флагман Xiaomi, вероятно, представит осенью этого года, и он станет ее первым смартфоном с чипсетом нового поколения Snapdragon 8 Elite 2.

При этом стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями.

Ранее стало известно, что семь телефонов Xiaomiс скоро перестанут работать. В частности, в июне нынешнего года истекает срок службы определенных моделей телефонов Redmi и Poco. Причем сам телефон может продолжать работать, но новые приложения могут функционировать с перебоями, а возможные ошибки и уязвимости больше не будут исправляться.