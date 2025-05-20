Усе своє: Xiaomi випустить новий телефон і забезпечить його чипом власного виробництва

Китайська Xiaomi активно готується до презентації, призначеної на 22 травня. Цього дня буде представлено фірмовий процесор Xring O1 (Xuanjie O1). Але виявилося, що компанія пішла ще далі — і поставить новий чип на свої ж девайси.

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Про це повідомляє gsmarena.com.

Першим гаджетом з новим чипом Xring O1 стане смартфон Xiaomi 15S Pro. Як можна помітити на зображеннях, представлених самою компанією, дизайн телефону буде доволі подібним до моделі Xiaomi 15 Pro, представленої восени минулого року. Але якщо придивитися, то на блоці зі спалахом можна побачити напис XRing.

телефон Xiaomi 15S Pro Фото: Xiaomi

Проте Xiaomi не обмежиться тільки смартфоном. Новий процесор вона поставить і на ще одну новинку — флагманський планшет Xiaomi Tab 7 Ultra. Крім фірмового чипа, він матиме 14-дюймовий екран і батарею 12 000 мАг.

Що відомо про новий чип Xiaomi

Процесор Xring O1 буде виготовлений за 4-нанометровим процесом N4P від тайванської компанії TSMC. У плані продуктивності він обіцяє не поступатися флагманським Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400.

Як пише Reuters з посиланням на інформацію засновника і генерального директора Xiaomi Лей Цзюнья, компанія вже інвестувала в розробку Xring O1 13,5 млрд юанів (1,87 млрд доларів) і планує інвестувати ще не менше 50 млрд юанів протягом принаймні 10 років. Тут варто пам'ятати, що Xiaomi — як китайська компанія — ставить собі за мету зменшити залежність від іноземних постачальників (наприклад, американської Qualcomm).

Усі новинки — чип, телефон і планшет — будуть представлені в один день, а потім їх випустять на ринок. Щоправда, такий випуск, найімовірніше, буде обмеженим і орієнтованим насамперед на внутрішню, китайську, аудиторію.

Нагадаємо, що ще компанія Xiaomi обіцяє до кінця травня представити свій новий смартфон середнього класу Civi 5 Pro. Акцент роблять на тому, що це буде "універсальний флагман із фокусом на камері".

Також Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності. Цей телефон-флагман Xiaomi, ймовірно, представить восени цього року, і він стане її першим смартфоном із чипсетом нового покоління Snapdragon 8 Elite 2.

При цьому варто зазначити, що попередня модель Xiaomi 15 з акумулятором на 5400 мАг увійшла до списку смартфонів із найсильнішими батареями.

Раніше стало відомо, що сім телефонів Xiaomi скоро перестануть працювати. Зокрема, у червні нинішнього року закінчується термін служби певних моделей телефонів Redmi і Poco. Причому сам телефон може продовжувати працювати, але нові застосунки можуть функціонувати з перебоями, а можливі помилки і вразливості більше не виправлятимуться.