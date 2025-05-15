Відслужили своє: 7 смартфонів Xiaomi, які скоро перестануть працювати

Китайська компанія Xiaomi оновила список пристроїв, термін служби яких добігає кінця. Зокрема, це стосується семи моделей, а йдеться про телефони Redmi і Poco.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Таким чином, у червні нинішнього року закінчується термін служби таких моделей на базі Android:

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

POCO C40

Redmi K40S

POCO F4

Видання нагадує, що закінчення терміну служби означає відсутність оновлень програмного забезпечення. Компанія встановлює певний термін, і на цей період забезпечує випуск оновлень для пристрою. Коли намічений термін добігає кінця, такі оновлення перестають виходити. Це відбувається незалежно від того, є телефон бюджетною моделлю чи флагманською. Сам телефон може продовжувати працювати, але нові застосунки можуть функціонувати з перебоями, а можливі помилки та вразливості більше не виправлятимуться.

Також ресурс акцентує на тому, що без оновлень безпеки пристрої наражаються на дедалі більший ризик щодо шкідливого ПЗ, і для більшості користувачів одного цього зазвичай достатньо, щоб нарешті перейти на новий телефон.

Раніше стало відомо, що вже восени цього року компанія Xiaomi може представити новинку — флагманський Xiaomi 16, який стане першим смартфоном із чипсетом Snapdragon 8 Elite 2.

Також Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

При цьому варто зазначити, що попередня модель Xiaomi 15 з акумулятором на 5400 мАг увійшла до списку смартфонів із найсильнішими батареями.

Що стосується моделі Xiaomi 15 Ultra, то вона у квітні опинилася в рейтингу смартфонів з найдальшим зумом. Експерти зазначали, що в цього телефона найбільший датчик (хоча й розділений на більшу кількість дрібніших пікселів) і найширша апертура з усіх.

Нагадаємо, у квітні нинішнього року Xiaomi представила власну модель штучного інтелекту і в такий спосіб посприяла зростанню власних акцій на ринку.