Отслужили свое: 7 смартфонов Xiaomi, которые скоро перестанут работать

Китайская компания Xiaomi обновила список устройств, срок службы которых приближается к завершению. Это касается семи моделей, а речь идет о телефонах Redmi и Poco.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

В частности, в июне нынешнего года истекает срок службы таких моделей на базе Android:

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

POCO C40

Redmi K40S

POCO F4

Издание напоминает, что окончание срока службы означает отсутствие обновлений программного обеспечения. Компания устанавливает определенный срок, и на этот период обеспечивает выпуск обновлений для устройства. Когда намеченный срок подходит к концу, такие обновления перестают выходить. Это происходит независимо от того, является телефон бюджетной моделью или флагманской. Сам телефон может продолжать работать, но новые приложения могут функционировать с перебоями, а возможные ошибки и уязвимости больше не будут исправляться.

Также ресурс акцентирует на том, что без обновлений безопасности устройства подвергаются все большему риску относительно вредоносного ПО, и для большинства пользователей одного этого обычно достаточно, чтобы наконец перейти на новый телефон.

Ранее стало известно, что уже осенью этого года компания Xiaomi может представить новинку – флагманский Xiaomi 16, который станет первым смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Elite 2.

Также Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

При этом стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями.

Что касается модели Xiaomi 15 Ultra, то она в апреле оказалась в рейтинге смартфонов с самым дальним зумом. Эксперты отмечали, что у этого телефона самый большой датчик (хотя и разделенный на большее количество более мелких пикселей) и самая широкая апертура из всех.

Напомним, в апреле нынешнего года Xiaomi представила собственную модель искусственного интеллекта и таким образом поспособствовала росту собственных акций на рынке.