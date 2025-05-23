Китай знову здивував: новий чип для смартфонів Xiaomi конкурує зі Snapdragon і MediaTek

Китайська компанія Xiaomi анонсувала свій новий десятиядерний чипсет XRING 01 для смартфонів.

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Про це пише видання Android Authority.

XRING 01 побудований на 3-нм виробничому вузлі N4P другого покоління тайванської фірми TSMC. Він оснащений двома ядрами Cortex-X925 з тактовою частотою 3,9 ГГц, чотирма ядрами Cortex-A725 з тактовою частотою 3,4 ГГц, двома ядрами Cortex-A725 з тактовою частотою 1,9 ГГц і двома ядрами Cortex-A520 з тактовою частотою 1,8 ГГц. Два великих ядра живляться 2 МБ кешу L2 кожне, ядра Cortex-A725 містять 1 МБ кешу L2 кожне, тоді як два маленьких ядра ділять 512 КБ кешу L2.

Структура чипсета Xiaomi вражає порівняно з MediaTek Dimensity 9400, який пропонує одне ядро Cortex-X925, три старих ядра Cortex-X4 і чотири старих ядра Cortex-A720. На думку аналітиків, XRING 01 навряд чи перевершить Snapdragon 8 Elite в одноядерних тестах продуктивності, але цілком може стати серйозним конкурентом у багатоядерних тестах завдяки десяти ядрам.

Структура процесора XRING 01 від Xiaomi Фото: Xiaomi

Судячи з оприлюднених Xiaomi характеристик, чипсет також включає вражаючий графічний процесор Arm Immortalis-G925 MC16. Xiaomi заявляє, що процесор має "четверте покоління" NPU оброблення зображень, що забезпечує поліпшену якість зображення за слабкого освітлення та нічне відео 4K.

Dimensity 9400 має той самий графічний процесор, але з 12 шейдерними ядрами замість 16. Поки немає інформації про тактову частоту графічного процесора чіпа Xiaomi, тому ще не можна сказати, який же з них виявиться продуктивнішим.

Xiaomi в коментарі Adroid Authirity повідомила, що процесор має абсолютно новий модем T800 від MediaTek. Раніше видання повідомляло, що такий же модем отримає серія смартфонів Google Pixel 10.

Смартфон Xiaomi 15s Pro і планшет Xiaomi Pad 7 Ultra, випущені в Китаї 22 травня, стали першими пристроями на базі процесора XRING 01. Незабаром тести покажуть, чи зможе він зрівнятися з найкращими чипами Qualcomm і MediaTek. Видання вже передбачає, що XRING 01 легко перевершує чіпи Tensor від Google, з огляду на новіший CPU, GPU і виробничий процес.

У травні Xiaomi планує представити новий смартфон Civi 5 Pro середнього класу. Як запевняє виробник, головний акцент у моделі зроблять на камері.

Раніше писали, що Китай здійснив несподіваний прорив у виробництві чипів. Вчені з Шанхая заявили про створення літографічної установки з використанням технології випромінювання в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні (EUV).