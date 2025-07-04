Безпека в Android 16: на всіх смартфонах треба терміново ввімкнути ці налаштування

Серед інших корисних функцій в оновленні Android 16, яке нещодавно вийшло, є і помітні поліпшення конфіденційності. Деякі з них увімкнені за замовчуванням, але є й такі, які доведеться знайти і ввімкнути самому.

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Нові функції можуть захистити вас від шахрайства і дозволити в екстреному випадку заблокувати ваш телефон, пише androidpolice.com. Видання називає головні з цих "пунктів безпеки".

Розширений режим захисту

Android 16 дає користувачам нову функцію під назвою Advanced Protection Mode, яка може стати найзначнішим оновленням конфіденційності платформи за останні роки. Цей режим зібрав під одним перемикачем одразу кілька критичних заходів безпеки.

Режим розширеного захисту на телефоні Фото: androidpolice.com

Режим розширеного захисту відключає передачу даних по USB, якщо ваш телефон не розблоковано, блокує завантаження сторонніх додатків, деактивує мережі 2G і не дає змоги вашому телефону повторно підключатися до небезпечних мереж.

Він також забезпечує перегляд тільки HTTPS, гарантуючи, що кожен відвідуваний вами сайт зашифрований. Увімкнений за замовчуванням, він вмикає додаткові засоби захисту, наприклад, перезавантаження під час бездіяльності, яке автоматично перезавантажує ваш пристрій, якщо його заблоковано протягом 72 годин.

Якщо ви ввімкнули цей режим, комусь іншому буде складно його вимкнути.

Насамперед режим призначений для користувачів із групи ризику (політиків, журналістів або тих, хто їздить у небезпечні регіони), але він стане в пригоді і звичайним користувачам. Його можна знайти в розділі "Особиста безпека і безпека пристрою" в меню налаштувань.

Боротьба з шахрайством

Оскільки шахраї в інтернеті стають дедалі винахідливішими, потрібні й нові способи боротьби з ними. Функція виявлення шахрайських дзвінків і повідомлень в Android 16 використовує вбудований штучний інтелект для маркування підозрілої активності.

Android тепер попередить вас про потенційну небезпеку в разі підробленого повідомлення з банку або автоматичного дзвінка, що імітує технічний сервіс,

Це працює так: якщо ви розмовляєте з кимось, кого немає у вашому списку контактів, і він намагається змусити вас встановити застосунок, відключити ключові налаштування безпеки або поділитися особистою інформацією, Android може заблокувати ці підозрілі дії.

Операційна система більше не дозволить деактивувати Google Play Protect під час розмови з потенційним шахраєм або дати дозвіл на доступ до даних.

Ці інструменти безпеки працюють у фоновому режимі і таким чином надають постійний захист.

Перевірка особистості

Сама по собі це не нова функція, але в Android 16 її було суттєво вдосконалено. Опція пропонує біометричний захист від злодіїв або зловмисників, які могли дізнатися ваш PIN-код або отримати тимчасовий доступ до вашого пристрою.

Оновлений захист допоможе в разі крадіжки телефону Фото: androidpolice.com

При активації Identity Check потрібна біометрична аутентифікація перед наданням доступу до критично важливих даних вашого смартфона. Це охоплює зміну PIN-коду вашого пристрою, вимкнення захисту від крадіжки, доступ до налаштувань облікового запису Google або зміну збережених паролів.

Додатковий рівень автентифікації вмикається лише тоді, коли ви перебуваєте за межами надійних локацій (дому чи офісу). Це гарантує, що вас не будуть постійно турбувати вимогами аутентифікації, але ваші дані залишаться в безпеці.

Захист на екрані блокування

Одноразові паролі (OTP) є частиною сучасної електронної комерції та входу в систему через інтернет, і обробка конфіденційних повідомлень з такими OTP — одне з головних поліпшень Android 16.

Раніше попередні перегляди на екрані блокування показували одноразові паролі, банківські сповіщення або особисті повідомлення. Це зручно, але ризиковано, і тепер система використовує контекстний інтелект на основі ШІ, щоб вирішити, коли відображати цю інформацію небезпечно.

Наприклад, Android автоматично розмиває або приховує конфіденційний контент від появи на екрані блокування, якщо телефон довгий час був неактивний. Якщо зловмисник вкрав ваш телефон і тепер сподівається шпигувати за вашими повідомленнями, у нього нічого не вийде.

Після розблокування пристрою все повертається в норму, і ваші одноразові паролі та конфіденційні повідомлення знову показуються.

Ця функція вбудована в систему сповіщень Android 16 і не потребує її спеціального ввімкнення.

Раніше Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями

Також стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Це було пов'язано з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.