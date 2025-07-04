Безопасность в Android 16: на всех смартфонах надо срочно включить эти настройки

Среди прочих полезных функций в недавно вышедшем обновлении Android 16 есть и заметные улучшения конфиденциальности. Некоторые из них включены по умолчанию, но есть и такие, которые придется найти и включить самому.

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Новые функции могут защитить вас от мошенничества и позволить в экстренном случае заблокировать ваш телефон, пишет androidpolice.com. Издание называет главные из этих «пунктов безопасности».

Расширенный режим защиты

Android 16 дает пользователям новую функцию под названием Advanced Protection Mode, которая может стать самым значительным обновлением конфиденциальности платформы за последние годы. Этот режим собрал под одним переключателем сразу несколько критических мер безопасности.

Режим расширенной защиты на телефоне Фото: androidpolice.com

Режим расширенной защиты отключает передачу данных по USB, если ваш телефон не разблокирован, блокирует загрузку сторонних приложений, деактивирует сети 2G и не позволяет вашему телефону повторно подключаться к небезопасным сетям.

Он также обеспечивает просмотр только HTTPS, гарантируя, что каждый посещаемый вами сайт зашифрован. Включенный по умолчанию, он включает дополнительные средства защиты, например, перезагрузку при бездействии, которая автоматически перезапускает ваше устройство, если оно заблокировано в течение 72 часов.

Если вы включили этот режим, кому-то другому будет сложно его отключить.

В первую очередь режим предназначен для пользователей из группы риска (политиков, журналистов или тех, кто ездит в небезопасные регионы), но он пригодится и обычным пользователям. Его можно найти в разделе «Личная безопасность и безопасность устройства» в меню настроек.

Борьба с мошенничеством

Так как мошенники в интернете становятся все более изобретательными, нужны и новые способы борьбы с ними. Функция обнаружения мошеннических звонков и сообщений в Android 16 использует встроенный искусственный интеллект для маркировки подозрительной активности.

Android теперь предупредит вас о потенциальной опасности в случае поддельного сообщения из банка или автоматического звонка, имитирующего технический сервис,

Это работает так: если вы разговариваете с кем-то, кого нет в вашем списке контактов, и он пытается заставить вас установить приложение, отключить ключевые настройки безопасности или поделиться личной информацией, Android может заблокировать эти подозрительные действия.

Операционная система больше не позволит деактивировать Google Play Protect во время разговора с потенциальным мошенником или дать разрешение на доступ к данным.

Эти инструменты безопасности работают в фоновом режиме и таким образом предоставляют постоянную защиту.

Проверка личности

Сама по себе это не новая функция, но в Android 16 она была существенно усовершенствована. Опция предлагает биометрическую защиту от воров или злоумышленников, которые могли узнать ваш PIN-код или получить временный доступ к вашему устройству.

Обновленная защита поможет в случае кражи телефона Фото: androidpolice.com

При активации Identity Check требуется биометрическая аутентификация перед предоставлением доступа к критически важным данным вашего смартфона. Это включает в себя изменение PIN-кода вашего устройства, отключение защиты от кражи, доступ к настройкам учетной записи Google или изменение сохраненных паролей.

Дополнительный уровень аутентификации включается только тогда, когда вы находитесь за пределами надежных локаций (дома или офиса). Это гарантирует, что вас не будут постоянно беспокоить требованиями аутентификации, но ваши данные останутся в безопасности.

Защита на экране блокировки

Одноразовые пароли (OTP) являются частью современной электронной коммерции и входа в систему через интернет, и обработка конфиденциальных уведомлений с такими OTP – одно из главных улучшений Android 16.

Раньше предварительные просмотры на экране блокировки показывали одноразовые пароли, банковские оповещения или личные сообщения. Это удобно, но рискованно, и теперь система использует контекстный интеллект на основе ИИ, чтобы решить, когда отображать эту информацию небезопасно.

Например, Android автоматически размывает или скрывает конфиденциальный контент от появления на экране блокировки, если телефон долгое время был неактивен. Если злоумышленник украл ваш телефон и теперь надеется шпионить за вашими уведомлениями, у него ничего не выйдет.

После разблокировки устройства все возвращается в норму, и ваши одноразовые пароли и конфиденциальные сообщения снова показываются.

Эта функция встроена в систему уведомлений Android 16 и не требует ее специального включения.

Ранее Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками

Также стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.