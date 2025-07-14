Не только Shazam: простые приемы, которые помогут "опознать" знакомую песню

Каждый из нас бывал в ситуации, когда в голове звучит мелодия песни, а ни одного слова вспомнить не получается. Или песня кажется знакомой, но ее названия вы не знаете. Если у вас есть смартфон на Android, вам даже не обязательно запускать специальное приложение вроде Shazam.

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Есть несколько полезных функций, которые помогут решить проблему, пишет zdnet.com. Все они некоторым образом связаны с системой Google, но каждая из них работает по-разному, а одна – даже не требует разблокировки телефона. Издание перечисляет способы использования телефона на базе Android, которые пригодятся меломанам.

«Круг поиска»

Если вы используете трёхкнопочную навигацию, удерживайте центральную кнопку (со значком квадратика), чтобы открыть Gemini (ранее этот инструмент назывался Google Assistant ). Вы увидите строку поиска, кнопку микрофона, кнопку перевода и музыкальную ноту.

Нажмите на ноту, и появится интерфейс с пульсирующей звуковой волной, предлагающий вам «Сыграть, спеть или напевать песню». В результатах поиска Google появится список песен с процентом совпадения.

Gemini

Откройте само приложение Gemini и нажмите «Найти песню». Если кнопка не отображается, нажмите на микрофон и спросите: «Что это за песня?».

В ответ появится пульсирующий шар и сообщение с просьбой «Включи, спой или напой песню». Несмотря на некоторое отличие интерфейса, этот способ в общем идентичен предыдущему методу

Приложение Google

Откройте приложение Google, нажмите на значок микрофона, и внизу вы увидите кнопку с надписью «Найти песню».

Интерфейс будет таким же, как и в Gemini, но этот способ — удобный способ получить доступ к функции, если у вас нет этого приложения.

«Играет сейчас»

Если вы обладатель телефона Pixel, у вас, вероятно, уже есть встроенная функция «Играет сейчас». Когда эта функция включена, она автоматически определяет песни, которые воспроизводятся поблизости, и отображает их названия в нижней части экрана.

Можно даже настроить эту функцию на экране блокировки телефона. Для этого:

Перейдите в раздел «Звук и вибрация» > «Играет сейчас», чтобы убедиться, что функция включена.

В этих настройках также есть раздел «История воспроизводимых песен», где отображается список песен, которые воспроизводились в вашем плейлисте, чтобы вы могли вернуться к ним позже. Одно из главных преимуществ этого метода заключается в том, что он работает даже без подключения к интернету.

Панель быстрого поиска

Прокрутите плитки быстрых настроек, и вы увидите такие опции, как точка доступа, фонарик, экономия трафика и режим фокусировки.

Сюда можно добавить функцию «Поиск песен», которая позволит получить доступ к ней всего за пару свайпов.

Ну и, наконец, все еще можно воспользоваться сторонними приложениями для Android, (например, Shazam или SoundHound). Этот совет пригодится тем, кто по каким-то причинам хочет полностью отказаться от экосистемы Google.

Также Фокус писал о том, какие настройки Android помогут избежать проблем со смартфоном. К примеру речь шла о том, чтобы ограничить время использования экрана.

Еще стало известно, какие настройки надо срочно включить на всех смартфонах Android. Тогда говорилось о вышедшем недавно обновлении Android 16.