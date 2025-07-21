На популярных смартфонах есть полезная функция, о которой вы не догадываетесь: как включить

Есть функции, которые почему-то не получают известности у пользователей, несмотря на все свое удобство. К таким, например, относится функция «Назад» (Back Tap) на iPhone.

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О ее существовании люди часто даже не знают, отмечает slashgear.com. Функция появилась в iOS 14 и позволяет назначать быстрые действия на двойное (или тройное) нажатие на заднюю панель телефона. Это означает, что вы можете блокировать экран, делать скриншоты, отключать звук или запускать определённые команды — и все это, не прикасаясь к экрану.

Функция совместима с большинством чехлов для телефонов, не требует Face ID или экранных кнопок и проста в обращении. Но она не включена по умолчанию, так что активировать ее надо самому. Вот как это сделать:

Откройте приложение «Настройки».

Нажмите «Специальные возможности», затем выберите «Сенсорное управление» в разделе «Физические и двигательные функции».

Прокрутите меню вниз и нажмите «Назад».

Выберите «Двойное касание» и выберите функцию, которую оно должно активировать. Тут есть множество вариантов — от базовых функций, таких как создание снимков экрана или отключение звука, до более продвинутых (включение автоматических субтитров или озвучивание содержимого экрана). Вы также можете включить «Тройное касание», если хотите назначить вторую функцию.

После настройки использовать функцию очень просто. Сделайте необходимое количество резких и частых постукиваний по задней панели iPhone, ближе к центру или верхней части. Телефон распознаёт эти нажатия с помощью гироскопа и датчиков движения, поэтому снимать чехол не нужно.

Чтобы изменить любой из назначенных жестов, просто вернитесь в меню «Назад». А если вы полностью передумаете, вернитесь в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Касание» > «Назад» и выберите «Нет», чтобы отключить эту функцию.

Если же вы выполнили все шаги, но Back Tap по-прежнему не работает, то для начала убедитесь, что ваш iPhone совместим с этой функцикй. Back Tap работает только на iPhone 8 и новее с iOS 14 или более поздней версии. Если ваше устройство старше, эта настройка даже не появится.

Затем рассмотрите свой чехол – массивные чехлы иногда могут блокировать датчики движения. Попробуйте снять чехол и снова протестировать функцию. И не забывайте, что эта функция не предназначена для лёгких нажатий — вам нужно будет дважды, но уверенно, постучать по задней панели телефона.

Если и это не помогло, перезагрузите iPhone.

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