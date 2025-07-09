Популярні смартфони отримають оновлення, яке виправить прикру помилку

Компанія Google випускає оновлення, яке допоможе вирішити проблему, що виявилася в телефонах Pixel. Цьому передували численні звернення і скарги господарів таких смартфонів.

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Неприємності почалися після випуску масштабного оновлення Android 16, нагадує androidauthority.com, Це оновлення спричинило серйозні збої в роботі екранів блокування на деяких моделях Pixel.

Однак тепер представник Google підтвердив виданню, що проблему вдалося вирішити. Виправлення помилки відбувається автоматично, тож жодних дій користувачам робити не потрібно.

Видання зазначає, що оновлення впроваджуватиметься поступово, тому процес може зайняти кілька днів. Проте, це в будь-якому разі хороша новина для постраждалих Pixel — адже рішення довелося чекати кілька тижнів (Android 16 випустили в першій половині червня).

Користувачі Pixel, які зіткнулися з цією проблемою, повідомляли про некоректну роботу екранів блокування своїх телефонів після виходу Android 16. Серед зафіксованих помилок значилися, зокрема, непрацююча функція пробудження після натискання, різкі перепади яскравості, сканер відбитків пальців, що не працює, і багато іншого. Ще траплялося, що екран не вмикався після натискання кнопки живлення.

Зазначимо, що смартфони Pixel і раніше потрапляли в неприємності, причому це відбувалося досить часто. Наприклад, у моделі Pixel 9 Pro Fold виявлялися проблеми з підключенням.

Ще стало відомо, що популярні телефони почали загорятися. Йшлося якраз про телефони Pixel, і компанія Google була змушена вживати екстрених заходів після того, як власники моделей Pixel 6a (2022 року випуску) стали скаржитися, що їхні смартфони загорілися.

Крім того, смартфони Pixel страждають від прикрої помилки, пов'язаної з будильником. Користувачі скаржаться, що встановлений будильник не спрацьовує, це створює багато складнощів, а найгірше те, що в Google поки не повідомляють, чи вдалося знайти рішення.

Між іншим, смартфони Pixel називають "улюбленими телефонами злочинців". Принаймні, так стверджують іспанські правоохоронці. Хоча справа не в самих смартфонах, а у відкритості ОС Android, на якій вони працюють: система дозволяє використовувати альтернативні ОС, і цим користуються правопорушники.