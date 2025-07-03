Смартфони Google Pixel називають "улюбленими телефонами злочинців": що з ними не так

Власники телефонів Google Pixel раптово опинилися в зоні особливої уваги іспанської поліції. Правоохоронці в регіоні Каталонія вважають, що смартфони Pixel дуже люблять наркоторговці.

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Взагалі-то самі телефони Google тут ні до чого, пише androidauthority.com. Вся справа у відкритій природі ОС Android, яка дає змогу використовувати альтернативні операційні системи.

Зокрема, каталонські злочинці використовують GrapheneOS — операційну систему, орієнтовану на конфіденційність і безпеку, яка завдяки повному шифруванню диска і метаданих тримає дані поза досяжністю Google. Учасники кримінальних угруповань воліють використовувати GrapheneOS на телефонах Pixel, оскільки на них вона працює найкраще.

"Кожного разу, коли ми бачимо Google Pixel, ми підозрюємо, що він може належати наркоторговцю", — заявив один зі співробітників іспанської поліції, що проводить рейд із боротьби з наркотиками в Каталонії.

І хоча GrapheneOS можна встановити на будь-який розблокований телефон Android, у розділі поширених запитань Google є рекомендація використовувати саме телефон Pixel "через кращу безпеку і тривалу мінімальну гарантію підтримки з моменту запуску для отримання повних оновлень безпеки та інших поліпшень".

Окремо згадуються серії Pixel 8 і Pixel 9 "через дуже потужну функцію безпеки апаратного маркування пам'яті в рамках переходу на нові ядра ЦП ARM V9".

Крім того, як і більшість телефонів Android, пристрої Pixel перебувають у мережі Find My Device, яка дає змогу користувачам віддалено блокувати або стирати дані на своїх телефонах, — а ця опція виявилася дуже привабливою для кримінальних кіл. При цьому одну з головних особливостей 0Pixel — його хорошу камеру — злочинці навіть і не використовують, а часто взагалі видаляють її, разом із GPS і мікрофоном.

Для протидії злочинцям поліція пішла на хитрість і запустила на телефони Pixel шкідливе ПЗ, щоб отримати повний доступ до додатків, медіа, документів та іншого. За розрахунками правоохоронців, проти цих кібератак не встоїть і GrapheneOS.

Зазначимо, що смартфони Pixel вже не раз потрапляли в неприємності. Наприклад, у моделі Pixel 9 Pro Fold виявилися проблеми з підключенням.

Крім того, компанія Google переносила випуск свого бюджетного смартфона Pixel 9a. Він вийшов на місяць пізніше запланованого — у квітні замість березня нинішнього року, а причиною затримки називалася "проблеми з якістю компонентів".