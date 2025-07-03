Смартфоны Google Pixel называют "любимыми телефонами преступников": что с ними не так

Владельцы телефонов Google Pixel внезапно оказались в зоне особого внимания испанской полиции. Правоохранители в регионе Каталония считают, что смартфоны Pixel очень любят наркоторговцы.

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Вообще-то сами телефоны Google тут ни при чем, пишет androidauthority.com. Все дело в открытой природе ОС Android, которая позволяет использовать альтернативные операционные системы.

В частности, каталонские преступники используют GrapheneOS – операционную систему, ориентированную на конфиденциальность и безопасность, которая благодаря полному шифрованию диска и метаданных держит данные вне досягаемости Google. Участники криминальных группировок предпочитают использовать GrapheneOS на телефонах Pixel, так как на них она работает лучше всего.

«Каждый раз, когда мы видим Google Pixel, мы подозреваем, что он может принадлежать наркоторговцу», — заявил один из сотрудников испанской полиции, проводящей рейд по борьбе с наркотиками в Каталонии.

И хотя GrapheneOS можно установить на любой разблокированный телефон Android, в разделе часто задаваемых вопросов Google есть рекомендация использовать именно телефон Pixel «из-за лучшей безопасности и длительной минимальной гарантии поддержки с момента запуска для получения полных обновлений безопасности и других улучшений».

Отдельно упоминаются серии Pixel 8 и Pixel 9 «из-за очень мощной функции безопасности аппаратной маркировки памяти в рамках перехода на новые ядра ЦП ARM V9».

Кроме того, как и большинство телефонов Android, устройства Pixel находятся в сети Find My Device, которая позволяет пользователям удаленно блокировать или стирать данные на своих телефонах, – а эта опция оказалась очень привлекательной для криминальных кругов. При этом одну из главных особенностей 0Pixel — его хорошую камеру —преступники даже и не используют, а часто вообще удаляют ее, вместе с GPS и микрофоном.

Для противодействия преступникам полиция пошла на хитрость и запустила на телефоны Pixel вредоносное ПО, чтобы получить полный доступ к приложениям, медиа, документам и прочему. По расчетам правоохранителей, против этих кибератак не устоит и GrapheneOS.

Отметим, что смартфоны Pixel уже не раз попадали в неприятности. Например, у модели Pixel 9 Pro Fold обнаружились проблемы с подключением.

Кроме того, компания Google переносила выпуск своего бюджетного смартфона Pixel 9a. Он вышел на месяц позже запланированного – в апреле вместо марта нынешнего года, а причиной задержки называлась «проблемы с качеством компонентов».