У популярных смартфонов нашелся ужасный недостаток: на что жалуются пользователи

Смартфон Pixel 9 Pro Fold от Google считается успехом для компании. Он вышел осенью минувшего года – однако уже меньше чем через год после выпуска пользователи стали жаловаться на качество подключения.

Related video

Сложности с подключением наблюдаются не только у тех, кто живет в «проблемных» районах, отмечает androidpolice.com. Даже в локациях, где с сигналом все в порядке, пользователи возмущаются, что подключение или слабое, или вообще отсутствует.

Проблемы касаются не только сотовой связи, но и подключения Wi-Fi. «Я могу сидеть в своем офисе рядом с маршрутизатором, и телефон будет показывать одну полоску подключения», – заявил один из недовольных пользователей.

У Pixel 9 Pro Fold бывают большие проблемы с подключением Фото: androidpolice.com

Также пользователи говорят, что на ситуацию никак не влияло обновление программного обеспечения. Люди пробовали разные способы решения проблемы – например, снимали чехол с телефона – однако картина оставалась прежней. У Pixel 9 Pro Fold продолжались перебои с подключением – и пользователи приходят к выводу, что Google просто не может решить проблему с помощью программного обеспечения.

Возлагались надежды и на выход обновления Android 16, но и это не улучшило ситуацию, а кое-где – даже ухудшило. «Google стоило бы больше времени уделять улучшению функциональности своих устройств, а не улучшению внешнего вида программного обеспечения», – резюмируют пользователи Pixel 9 Pro Fold.

Напомним, телефоны Pixel от Google уже не раз попадали в неприятности. Одна из них как раз была связана с выходом обновления Android 16.

Ранее Фокус писал, что операционная система Android 16 "ломает" популярные смартфоны. Речь тогда шла о выявленных пользователями багах – причем они были отмечена на всех телефонах Pixel. Одна из обнаруженных ошибок делала жест «Назад» неотзывчивым, другая временно нарушала работу навигационной панели из трех кнопок – причем без какой-либо очевидной причины.

Еще стало известно, что популярные телефоны начали загораться. Компания Google была вынуждена принимать экстренные меры после того, как владельцы телефонов Pixel 6a (2022 года выпуска) стали жаловаться, что их смартфоны загорелись. Кроме того, недавно Google объявила и о программе замены аккумуляторов для телефонов Pixel 7a с вздутыми батареями.

Также следует отметить, что Google переносила выпуск своего бюджетного смартфона Pixel 9a. Телефон вышел на месяц позже запланированного – в апреле вместо марта нынешнего года, и причиной задержки называлась «проблемы с качеством компонентов».