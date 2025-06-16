Опасный Android 16: операционная система "ломает" популярные смартфоны

Крупные обновления Google обычно вызывают много вопросов у пользователей из-за ошибок, которые потом приходится исправлять. Похоже, Android 16 не станет исключением – уже обнаружено несколько серьезных багов, которые особенно раздражают владельцев телефонов Pixel.

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Одна из обнаруженных ошибка делает жест «назад» неотзывчивым, а другая временно нарушает трехкнопочную навигацию без какой-либо очевидной причины, сообщает androidpolice.com.

Хозяева смартфонов Pixel начали жаловаться на это на минувшей неделе. В частности, соучредитель Android Police на днях опубликовал в соцсети Х запись экрана телефона, на которой показана первая из ошибок Android 16 в действии.

Отмечаются также проблемы с навигацией, и, похоже, что обе ошибки затрагивают все устройства Pixel, включая линейки Pixel 8 и Pixel 9.

Пользователи утверждают, что модель Pixel 8 Pro вообще не может работать нормально: кнопки навигации работают около получаса, а затем снова перестают работать. Еще отмечены сбои пользовательского интерфейса, когда 3-кнопочная навигация перекрывает нижнюю часть приложения.

Проблемы с Android 16: что делать

Проблему может решить перезагрузка – однако это лишь временное решение. Как отмечает издание, ошибка также кажется более выраженной при использовании стороннего лаунчера (программного обеспечения, которое запускает другие программы или процессы, — ред.). Поэтому вы можете вернуться к лаунчеру Pixel, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. В качестве альтернативы, если вы уже используете стандартный лаунчер, попробуйте очистить его данные и посмотреть, поможет ли это.

Некоторые пользователи сообщают, что не сталкиваются с такими проблемами на Android 16 QPR1 Beta 2. Так что еще можно попробовать обновиться до последней бета-версии QPR. В крайнем случае можно откатиться на заводские настройки.

Также стало известно, что есть приложения, которые нельзя скачивать на смартфон. Компания Google расширила функцию Advanced Protection в операционной системе Android 16 и добавила блокировку загрузки приложений с любых внешних ресурсов.

Ранее Фокус писал про пять новых полезных функций Android 16. Среди них — обновленная панель быстрых настроек, борьба с мошенниками, которые могут заблокировать украденный телефон, зашита от вредоносного ПО, а также усиленная защита конфиденциальности.