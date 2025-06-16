Небезпечний Android 16: операційна система "ламає" популярні смартфони

Великі оновлення Google зазвичай викликають багато запитань у користувачів через помилки, які потім доводиться виправляти. Схоже, Android 16 не стане винятком — уже виявлено кілька серйозних багів, які особливо дратують власників телефонів Pixel.

Related video

Одна з виявлених помилок робить жест "назад" невідкличним, а інша тимчасово порушує трьохкнопкову навігацію без будь-якої очевидної причини, повідомляє androidpolice.com.

Господарі смартфонів Pixel почали скаржитися на це минулого тижня. Зокрема, співзасновник Android Police днями опублікував у соцмережі Х запис екрана телефону, на якому показано першу з помилок Android 16 у дії.

Відзначаються також проблеми з навігацією, і, схоже, що обидві помилки зачіпають усі пристрої Pixel, включно з лінійками Pixel 8 і Pixel 9.

Користувачі стверджують, що модель Pixel 8 Pro взагалі не може працювати нормально: кнопки навігації працюють близько півгодини, а потім знову перестають працювати. Ще відзначено збої користувацького інтерфейсу, коли 3-кнопкова навігація перекриває нижню частину програми.

Проблеми з Android 16: що робити

Проблему може вирішити перезавантаження — однак це лише тимчасове рішення. Як зазначає видання, помилка також здається більш вираженою під час використання стороннього лаунчера (програмного забезпечення, що запускає інші програми або процеси, — ред.). Тому ви можете повернутися до лаунчера Pixel, щоб подивитися, чи вирішить це проблему. В якості альтернативи, якщо ви вже використовуєте стандартний лаунчер, спробуйте очистити його дані та перевірити, чи допомагає це.

Деякі користувачі повідомляють, що не стикаються з такими проблемами на Android 16 QPR1 Beta 2. Тож ще можна спробувати оновитися до останньої бета-версії QPR. У крайньому разі можна відкотитися на заводські налаштування.

Також стало відомо, що є додатки, які не можна завантажувати на смартфон. Компанія Google розширила функцію Advanced Protection в операційній системі Android 16 і додала блокування завантаження додатків з будь-яких зовнішніх ресурсів.

Раніше Фокус писав про п'ять нових корисних функцій Android 16. Серед них — оновлена панель швидких налаштувань, боротьба з шахраями, які можуть заблокувати вкрадений телефон, захист від шкідливого ПЗ, а також посилений захист конфіденційності.