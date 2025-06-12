Осторожно! Популярные телефоны начали загораться: что важно знать пользователям

Компания Google принимает экстренные меры для предотвращения инцидентов, связанных с телефонами Google Pixel 6a 2022 года выпуска. Этому предшествовали сообщения владельцев таких телефонов о том, что их смартфоны загорелись.

Related video

Категория телефонов Pixel 6a получит обязательное обновление программного обеспечения, в результате которого емкость аккумулятора и производительность зарядки телефона снизятся после достижения 400 циклов. Об этом пишет techradar.com.

Такие меры должны снизить риск потенциального перегрева батареи. Впрочем, как отмечает издание, это сомнительное утешение для пользователей – ведь в результате телефон будет заряжаться медленнее и хуже держать зарядку, а модели всего три года.

В сети тем временем демонстрируют фото сгоревших телефонов.

Сгоревший Google Pixel 6a Фото: Android Authority

Владельцам смартфонов Google Pixel 6a советуют особенно внимательно следить за своими гаджетами – не перегревается ли телефон, не вздувается ли аккумулятор и тому подобное. Издание отмечает, что такие проблемы, конечно, возможны с любым телефоном, но смартфоны Pixel, похоже, входят в категорию повышенного риска. К тому же, по данным ресурса, похожие проблемы отмечались и у моделей Pixel 7a.

Напомним, ранее сообщалось, что последняя бета-версия Android 16 теперь позволяет регулировать заряд батареи смартфона Pixel. Функцию помощи батареи добавили после после того, как были зафиксированы жалобы пользователей на возгорание телефонов.

Также следует отметить, что Google переносила выпуск бюджетного смартфона Pixel 9a. Телефон вышел на месяц позже запланированного – в апреле вместо марта нынешнего года, и причиной задержки называлась «проблемы с качеством компонентов». Кроме того, недавно Google объявила о программе замены аккумуляторов для телефонов Pixel 7a с вздутыми батареями.

Еще Фокус сообщал, что смартфоны Google Pixel столкнулись с проблемой быстрой разрядки батареи. Как заявили представители компании Google, причиной такого поведения аккумулятора стало приложение Instagram. Они посоветовали клиентам убедиться, что на телефоне установлена именно последняя версия этого приложения.