Самый тонкий iPhone уже "засветился" в сети: чего ждут от нового флагмана (видео)

Apple готовится к сентябрьскому выпуску нового iPhone 17 Air. Он уже заявлен как самый тонкий смартфон в истории компании – толщина составит всего 5,5 мм.

iPhone 17 Air будет весит 145 граммов и станет не только самым тонким для Apple, но и одним из самых тонких и легких на рынке в целом, пишет geeky-gadgets.com. В сети уже появились первые кадры с новым гаджетом.

Спорным моментом остается очень скромный, по нынешним временам, аккумулятор емкостью всего 2800 мАч. Пользователей, прежде всего, может привлечь ультратонкий дизайн, но достаточное время автономной работы не менее важно. Для решения проблемы Apple предложит специальный чехол-аккумулятор, который обеспечит дополнительное питание смартфона. Впрочем, как предполагают эксперты, такой вариант тоже не всем придется по вкусу.

Еще iPhone 17 Air получит фирменный чипсет Apple A19 Pro – новый процессор с пятью графическими ядрами. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти устройство обеспечит плавную многозадачность и эффективную работу даже при запуске ресурсоемких приложений.

6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления ProMotion 120 Гц будет отвечать за плавное и быстрое изображение. Фронтальная камера 24 МП обещает четкие и детальные изображения, так что она должна идеально подойти для создателей контента и любителей соцетей.

Также iPhone 17 Air будет оснащен одной основной камерой 40 Мп с 2-кратным зумом. Но, к огорчению некоторых пользователей, у самого тонкого смартфона не будет сверхширокоугольного объектива и телеобъектива. Тут опять же, пришлось учитывать миниатюрность самого телефона.

В целом, iPhone 17 Air подойдет тем, кто ценит компактность, эстетику и современные технологии. Любителям «выносливых» телефонов лучше взять что-то другое – так же, как и тем, кто уделяет внимание камерам.

Ранее Фокус сообщал, что у нового iPhone 17 Air уже обнаружились три больших недостатка. Речь как раз и шла о том, что система камер будет упрощенной, а аккумулятор – недостаточно мощным. Не все были довольны и чипсетом A19 Pro.

Напомним также, что новый смартфон iPhone 17 Air сразу критиковали за его батарею. Идея носить с собой отдельный чехол со встроенным внешним аккумулятором многим показалась довольно нелепой.