Найтонший iPhone уже "засвітився" в мережі: чого чекають від нового флагмана (відео)

Apple готується до вересневого випуску нового iPhone 17 Air. Він уже заявлений як найтонший смартфон в історії компанії — товщина становитиме всього 5,5 мм.

Related video

iPhone 17 Air важитиме 145 грамів і стане не тільки найтоншим для Apple, а й одним із найтонших і найлегших на ринку загалом, пише geeky-gadgets.com. У мережі вже з'явилися перші кадри з новим гаджетом.

Спірним моментом залишається дуже скромний, за теперішніх часів, акумулятор ємністю всього 2800 мАг. Користувачів, перш за все, може привабити ультратонкий дизайн, але достатній час автономної роботи не менш важливий. Для вирішення проблеми Apple запропонує спеціальний чохол-акумулятор, який забезпечить додаткове живлення смартфона. Втім, як припускають експерти, такий варіант теж не всім припаде до смаку.

Ще iPhone 17 Air отримає фірмовий чипсет Apple A19 Pro — новий процесор із п'ятьма графічними ядрами. У поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті пристрій забезпечить плавну багатозадачність і ефективну роботу навіть під час запуску ресурсномістких додатків.

6,6-дюймовий дисплей із частотою оновлення ProMotion 120 Гц відповідатиме за плавне та швидке зображення. Фронтальна камера 24 МП обіцяє чіткі та детальні зображення, тож вона має ідеально підійти для творців контенту та любителів соцетей.

Також iPhone 17 Air буде оснащений однією основною камерою 40 Мп з 2-кратним зумом. Але, на жаль деяких користувачів, у найтоншого смартфона не буде надширококутного об'єктива і телеоб'єктива. Тут знову ж таки, довелося враховувати мініатюрність самого телефону.

Загалом, iPhone 17 Air підійде тим, хто цінує компактність, естетику і сучасні технології. Любителям "витривалих" телефонів краще взяти щось інше — так само, як і тим, хто приділяє увагу камерам.

Раніше Фокус повідомляв, що у нового iPhone 17 Air вже виявилися три великі недоліки. Мова якраз і йшла про те, що система камер буде спрощеною, а акумулятор — недостатньо потужним. Не всі були задоволені і чипсетом A19 Pro.

Нагадаємо також, що новий смартфон iPhone 17 Air одразу критикували за його батарею. Ідея носити з собою окремий чохол із вбудованим зовнішнім акумулятором багатьом видалася доволі безглуздою.