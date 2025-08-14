Новый iPhone 17 Air будет иметь три больших недостатка: без чего останутся пользователи

Уже скоро Apple выпустит iPhone 17 Air, однако инсайдеры предупреждают, что этому сверхтонкому телефону может кое-чего не хватать.

iPhone 17 Air будет очень похожим на будущий iPhone 17 Pro, но с тремя существенными жертвами ради более тонкого дизайна, сообщил информатор Fixed Focus Digital в своей заметке на Weibo.

По данным инсайдера, iPhone 17 Air имеет почти все конфигурации iPhone 17 Pro, но в графической части урезано одно ядро, а экран и батарея не такие хорошие. При этом он признался, что оптимистично настроен в отношении данной модели.

"Сейчас iPhone 17 Air должен стать хитом этого года", — написал информатор.

Как отмечает Tom's Guide, из этого следует, что iPhone 17 Air все еще будет иметь чипсет A19 Pro, как модели Pro и Pro Max, однако получит пять ядер графического процессора вместо шести. При этом он все равно будет мощнее базового iPhone 17, который получит стандартный процессор A19.

Слухи также свидетельствуют, что iPhone 17 Air будет иметь аккумулятор емкостью 2800 мАч или 2900 мАч, По камере, Аналитик Мин-Чи Куо считает, что Air будет иметь только одну заднюю линзу на 48 МП, и имеющиеся рендеры смартфона подтверждают этот слух.

Напомним, инсайдеры утверждают, что Apple поднимет цены на iPhone 17 и iPhone 17 Pro на 50 долларов по сравнению с аналогичными моделями iPhone 16. При этом модели начального уровня перейдут с 128 ГБ памяти на 256 ГБ.

Фокус также сообщал, что компания Apple подала заявку на патент, в котором говорится о "шестигранном стеклянном корпусе" для электронного устройства. Контент будет отображаться на каждой из шести граней, которые также будут чувствительными к прикосновениям.