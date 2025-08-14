Новий iPhone 17 Air матиме три великі недоліки: без чого залишаться користувачі

Вже скоро Apple випустить iPhone 17 Air, однак інсайдери попереджають, що цьому надтонкому телефону може дечого бракувати.

iPhone 17 Air буде дуже схожим на майбутній iPhone 17 Pro, але з трьома суттєвити жертвами заради тоншого дизайну, повідомив інформатор Fixed Focus Digital у своєму дописі на Weibo.

За даними інсайдера, iPhone 17 Air має майже всі конфігурації iPhone 17 Pro, але в графічній частині урізано одне ядро, а екран і батарея не такі хороші. При цьому він зізнався, що оптимістично налаштований щодо даної моделі.

"Наразі iPhone 17 Air має стати хітом цього року", — написав інформатор.

Як зазначає Tom's Guide, з цього слідує, що iPhone 17 Air все ще матиме чіпсет A19 Pro, як моделі Pro та Pro Max, однак отримає п'ять ядер графічного процесора замість шести. При цьому він все одно буде потужнішим за базовий iPhone 17, який отримає стандартний процесор A19.

Чутки також свідчать, що iPhone 17 Air матиме акумулятор ємністю 2800 мАг або 2900 мАг, Щодо камери, Аналітик Мін-Чі Куо вважає, що Air матиме лише одну задню лінзу на 48 МП, і наявні рендери смартфона підтверджують цей слух.

Нагадаємо, інсайдери стверджують, що Apple підніме ціни на iPhone 17 та iPhone 17 Pro на 50 доларів порівняно з аналогічними моделями iPhone 16. При цьому моделі початкового рівня перейдуть з 128 ГБ пам'яті на 256 ГБ.

Фокус також повідомляв, що компанія Apple подала заявку на патент, в якому йдеться про "шестигранний скляний корпус" для електронного пристрою. Контент відображатиметься на кожній з шести граней, які також будуть чутливими до дотиків.