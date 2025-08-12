Ціни на iPhone в Україні можуть злетіти "до неба": експерт назвав причину (відео)

В Україні суттєво подорожчають iPhone, якщо робота нового керівника Державної митної служби та нового керівника Бюро економічної безпеки буде успішною.

Related video

Наразі тільки 21% смартфонів Apple легітимно проходять через митницю і оподатковуються, повідомив біснес-омбусмен Роман Ващук в ефірі "Українського радіо". Це означає, що з один з п’яти iPhone ввозяться в Україну нелегально.

Роман Ващук про ціни на iPhone

"Новий керівник митниці і новий керівник БЕБ, якщо будуть мати повний успіх, одним із наслідків буде, що iPhone стануть дорожчими", — сказав Роман Ващук.

Важливо

Повністю скляний iPhone, чутливий до дотику з усіх сторін: чим може здивувати Apple

Як зазначає український біснес-омбусмен, продукція Apple на "сірому" або "чорному" ринках продається без мита та без податку на додану вартість. Саме тому українці мають змогу купувати iPhone дешевше.

Нагадаємо, незабаром Apple анонсує нову лінійку iPhone, яка включатиме iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone 17 Air. В мережі вже з’явилося багато чуток щодо характеристики майбутніх смартфонів.

Фокус також повідомляв, що за даними інсайдерів, Apple підніме ціни на iPhone 17 та iPhone 17 Pro на 50 доларів порівняно з аналогічними моделями iPhone 16. При цьому моделі початкового рівня перейдуть з 128 ГБ пам'яті на 256 ГБ.