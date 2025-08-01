iPhone 17 вже близько: інсайдери розкрили характеристики, дизайн та ціни (фото)

Незабаром Apple анонсує нову лінійку iPhone, яка включатиме iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone 17 Air. Однак ще до офіційної презентації низка інсайдерів поділились чутками щодо майбутніх смартфонів.

Related video

Фокус дізнався, що відомо про серію iPhone 17 на сьогодні. Слід зазначити, що не всі чутки від інсайдерів можуть бути однаково достовірними, тому до них варто ставитися з певною долею скептицизму.

iPhone 17: дата виходу та ціна

Оглядач Bloomberg Марк Гурман вважає, що презентація iPhone 17, ймовірно, відбудеться протягом тижня після 8 вересня. На його думку, Apple вибере 9 або 10 вересня.

Як зазначає Macworld, експерти очікують зростання загальної ціни на iPhone:

iPhone 17 — 799 доларів;

iPhone 17 Air — 899 доларів;

iPhone 17 Pro – 1099 доларів;

iPhone 17 Pro Max – 1199.

Враховуючи, що раніше Apple представила бюджетний iPhone 16e, деякі оглядачі говорять про те, що навесні 2026 року може також вийти iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17 та буде коштувати близько 599 доларів.

iPhone 17: дизайн

На зображенні iPhone 17 Pro, опублікованому Маджином Бу можна помітити, що Apple відійшла від класичного дизайну виступу камери, віддавши перевагу панелі, що покриває всю ширину задньої частини телефону.

iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

Згодом інсайдер повідомив з посиланням на свої джерела серед виробників чохлів, що в iPhone 17 Pro логотип Apple буде переміщений нижче по задній панелі, щоб гармонізувати більший блок камери.

iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

Щодо кольорів, фото всіх моделей iPhone 17 опублікував інсайдер Сонні Діксон. Серед незвичних рішень – помаранчевий дизайн iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Кольори iPhone 17 Фото: X (Twitter)

Наприкінці серпня користувач X під ніком Fox Pupy також опублікував фото, на якому нібито зафікосвано iPhone 17 в реальному житті. Марк Гурман з Bloomberg підлився світлиною, зазначивши, що вона "виглядає правдоподібно".

Тестувальник з iPhone 17 Фото: X (Twitter) Тестувальник з iPhone 17 Фото: X (Twitter)

iPhone 17: дисплей, камера та акумулятор

За даними PhoneArena, чутки вказують на використання нового процесора додатків (AP) A19 на моделях iPhone 17 без розширеної функціональності. Своєю чергою iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max працюватимуть на процесорі A19 Pro AP. Базовий iPhone 17, ймовірно, отримає 8 ГБ оперативної пам'яті, а інші три моделі — 12 ГБ.

Очікується, що iPhone 17 та iPhone 17 Pro будуть оснащені 6,3-дюймовим дисплеєм, iPhone 17 Air — 6,7-дюймовим, а iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовим.

Важливо

Який телефон купити у 2025 році: експерти назвали найкращі моделі Android та iOS (фото)

Також повідомлялось, що iPhone 17 Pro Max може отримати акумулятор місткістю 5000 мАг, iPhone 17 — близько 3600 мАг, а iPhone 17 Pro — 3700 мАг. При цьому iPhone 17 Air отримає набагато менший акумулятор через свій супертонкий дизайн — всього 800 мАг.

Згідно з чутками, всі моделі iPhone 17 матимуть 24-мегапіксельну фронтальну камеру. У повідомленні аналітика Джеффа Пу за жовтень 2024 року сказано, що iPhone 17 Pro матиме 48-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру разом із новою 24-мегапіксельною фронтальною камерою.

Пізніше інсайдер Маджин Бу повідомив, що 48-мегапіксельна телеоб'єктивна камера матиме 3,5-кратний зум (85 мм) з оптичним режимом "обрізання", подібним до сучасної 48-мегапіксельної ширококутної камери.

Нагадаємо, компанія Apple випустила iOS 18.6 разом із попередженням про необхідність негайно оновити iPhone. Це пов’язано з тим, що оновлення закриває серйозні прогалини в iOS.