У мережу просочилися нові фото iPhone 17 Pro: чим смартфон здивує користувачів

Інсайдер опублікував нові зображення iPhone 17 Pro, які дають змогу краще розгледіти модернізований виступ камери смартфона.

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Apple відійшла від класичного дизайну виступу камери, віддавши перевагу панелі, що покриває всю ширину задньої частини телефону. Фото iPhone 17 Pro у чорному кольорі оприлюднив Маджину Буу (Majin Buu) у соціальній мережі X.

"IPhone 17 Pro чорний, абсолютно прекрасний", — написав інсайдер.

iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

Як зазначає Ченс Міллер з 9to5Mac, зовнішній вигляд iPhone 17 Pro істотно еволюціонував, якщо порівнювати з більш ранніми рендерами. За його словами, ширше компонування створює більш зв'язний дизайн і робить масив камери "менш недоречним, ніж сьогодні".

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"Але мені цікаво, чи є в Apple якісь сюрпризи в плані нових функцій, які може забезпечити перебудоване компонування камери. Зокрема, чи є рішення перемістити спалах і датчик LiDAR на правий бік суто естетичним рішенням?", — написав оглядач.

Нагадаємо, у 2027 році Apple відсвяткує 20-річчя виходу першого iPhone. До цієї дати компанія, ймовірно, випустить флагман, деякі особливості якого вже розкрили інсайдери.

Фокус також писав про те, що після оновлення iPhone до iOS 18.5 експерти радять переглянути 5 налаштувань: оновлення додатків, відображення фото контактів в Apple Mail, перегляд пошти, функцію Back Tap та ліміт заряду акумулятора.