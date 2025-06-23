Як iPhone, тільки на 10 000 грн дешевше: смартфон Android отримає функцію Apple (фото)

Очікуваний складаний смартфон Vivo X Fold 5 може отримати багатофункціональну кнопку Action подібну до тієї, яка використовується в iPhone.

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Кнопка Action присутня на всіх смартфонах Apple, починаючи з моделей iPhone 15 Pro у 2023 році. Компанія Vivo може "запозичити" цю деталь, про що свідчать нові зображення, опубліковані інсайдером Smart Pikachu на Weibo.

На оприлюднених картинках можна помітити три кнопки збоку, включно з регулятором гучності, кнопкою живлення з вбудованим сканером відбитків пальців і новою кнопкою, яка налаштовується. Витік також демонструє інтерфейс налаштування для цієї кнопки, який нагадує сторінку налаштувань iOS для кнопки Action.

Кнопки Vivo X Fold 5 Фото: Smart Pikachu/Weibo Налаштування кнопок Vivo X Fold 5 Фото: Smart Pikachu/Weibo Налаштування кнопок Vivo X Fold 5 Фото: Smart Pikachu/Weibo Налаштування кнопок Vivo X Fold 5 Фото: Smart Pikachu/Weibo

Значки в цьому інтерфейсі дозволяють припустити, що за допомогою цієї кнопки користувачі, зокрема, зможуть відключати звук X Fold 5, запускати камеру, вмикати ліхтарик, виконувати пошук пісень і вмикати режим "Не турбувати".

За даними Gizmochina, смартфон Vivo X Fold 5 дебютує в Китаї разом із Vivo TWS Air 3 Pro 25 червня 2025 року. Хоча точна ціна в Китаї поки невідома, нещодавній витік натякнув, що ціна в Індії складе близько 139 999 індійських рупій (приблизно 1636 доларів США).

Як зазначає The Financial Express, деякі аналітики вважають, що флагман iPhone 17 Pro Max, який має вийти у вересні 2025 року, коштуватиме близько 164 900 рупій (приблизно 1 904 доларів США), що на 268 доларів дорожче.

Нагадаємо, оновлення iOS 26 для iPhone передбачає три нові функції, які власники Android використовували роками — Call Screen, Hold for Me і віджети в Android Auto.

Фокус також писав про те, що у 2027 році Apple відсвяткує 20-річчя виходу першого iPhone. До цієї дати компанія, ймовірно, випустить флагман, деякі особливості якого вже розкрили інсайдери.