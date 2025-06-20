iPhone на честь 20-річчя: який вигляд матиме "ювілейний" смартфон Apple (відео)

У 2027 році Apple відсвяткує 20-річчя виходу першого iPhone. До цієї дати компанія, ймовірно, випустить флагман, деякі особливості якого вже розкрили інсайдери.

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Джерела стверджують, що приурочений до 20-річчя iPhone розробляють під кодовою назвою Glasswing. Що стосується зовнішнього вигляду і характеристик, YouTube-канал AppleTrack зробив відеовізуалізацію, засновану на численних витоках.

Візуалізація "ювілейного" iPhone

Згідно з графіками, що просочилися, у вересні 2027 року буде представлено iPhone, особливістю якого стане повна відсутність рамок і отворів на дисплеї. У 2026 році, найімовірніше, на ринок вийде "проміжна" модель iPhone 18 Pro, в якій датчики Face ID будуть перенесені під дисплей.

Візуалізація iPhone 18 Pro Фото: Скриншот Візуалізація iPhone 20 Фото: Скриншот

Звичний вигляд задньої панелі iPhone також може кардинально змінитися, якщо вірити деяким чуткам. Горизонтальний дизайн камери вже з'являвся в деяких витоках iPhone 17, особливо тих, які обертаються навколо довгоочікуваного iPhone 17 Air. Однак через обмеження по простору з масивом датчиків TrueDepth на передній панелі майбутня потрійна камера моделей Pro може бути зміщена трохи нижче.

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У відео також враховується чутка про перехід на 200-мегапіксельні датчики, які вже деякий час використовуються такими компаніями, як Samsung. Цей витік підтверджує той факт, що давній постачальник Apple Sony готується представити більший 200-мегапіксельний датчик.

Його дебют також може відбутися у 2027 році, хоча на сьогодні нічого з цього не підтверджено. Те ж саме стосується концептуального дизайну, показаного у відео. Навіть якщо згадані чутки правдиві, не виключено, що плани Apple будуть змінюватися протягом наступних двох років.

Нагадаємо, після оновлення iPhone до iOS 18.5 експерти радять переглянути 5 налаштувань: оновлення додатків, відображення фото контактів в Apple Mail, перегляд пошти, функцію Back Tap і ліміт заряду акумулятора.

Фокус також писав про те, що Apple додала iPhone XS до списку "вінтажних" продуктів. Сама компанія Apple припинила продажі iPhone XS у 2019 році, але інші роздрібні продавці продовжували його продавати.