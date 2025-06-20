iPhone в честь 20-летия: как будет выглядеть "юбилейный" смартфон Apple (видео)

В 2027 году Apple отпразднует 20-летие выхода первого iPhone. К этой дате компания, вероятно, выпустит флагман, некоторые особенности которого уже раскрыли инсайдеры.

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Источники утверждают, что приуроченный к 20-летию iPhone разрабатывается под кодовым названием Glasswing. Что касается внешнего вида и характеристик, YouTube-канал AppleTrack сделал видео-визуализацию, основанную на многочисленных утечках.

Визуализация "юбилейного" iPhone

Согласно просочившимся графикам, в сентябре 2027 года будет представлен iPhone, особенностью которого станет полное отсутствие рамок и отверстий на дисплее. В 2026 году, скорее всего, на рынок выйдет "промежуточная" модель iPhone 18 Pro, в которой датчики Face ID будут перенесены под дисплей.

Визуализация iPhone 18 Pro Фото: Скриншот Визуализация iPhone 20 Фото: Скриншот

Привычный вид задней панели iPhone также может кардинально измениться, если верить некоторым слухам. Горизонтальный дизайн камеры уже появлялся в некоторых утечках iPhone 17, особенно тех, которые вращаются вокруг долгожданного iPhone 17 Air. Однако из-за ограничений по пространству с массивом датчиков TrueDepth на передней панели будущая тройная камера моделей Pro может быть смещена немного ниже.

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В видео также учитывается слух о переходе на 200-мегапиксельные датчики, которые уже некоторое время используются такими компаниями, как Samsung. Эту утечку подтверждает тот факт, что давний поставщик Apple Sony готовится представить более крупный 200-мегапиксельный датчик.

Его дебют также может состояться в 2027 году, хотя на сегодняшний день ничего из этого не подтверждено. То же самое относится к концептуальному дизайну, показанному в видео. Даже если упомянутые слухи правдивы, не исключено планы Apple будут меняться в течение следующих двух лет.

Напомним, после обновления iPhone до iOS 18.5 эксперты советуют пересмотреть 5 настроек: обновления приложений, отображение фото контактов в Apple Mail, просмотр почты, функцию Back Tap и лимит заряда аккумулятора.

Фокус также писал о том, что Apple добавила iPhone XS в список "винтажных" продуктов. Сама компания Apple прекратила продажи iPhone XS в 2019 году, но другие розничные продавцы продолжали его продавать.