Этим iPhone пора в утиль: какие модели останется без важных обновлений

Список «винтажных» устройств Apple пополнился новым телефоном. Теперь компания официально внесла в этот список модель iPhone XS.

Related video

Вместе с iPad 5-го поколения, выпущенным в 2017 году, iPhone XS был добавлен в список «винтажных» продуктов, поскольку прошло не менее 5 лет с момента, когда Apple в последний раз выставила его на продажу, поясняет tomsguide.com.

Сама компания Apple прекратила продажи iPhone XS в 2019 году, но другие розничные продавцы продолжали его продавать, поэтому XS достиг статуса винтажного смартфона только через семь лет после его первой продажи.

Таким образом, для этой модели было сделано некоторое исключение из правил. Обычно Apple объявляет продукт винтажным, если прекратила его продажу более пяти, но менее семи лет назад.

Отметим, что «винтажный» статус еще не отправляет телефон в утиль окончательно – ему еще могут предоставлять техподдержку, хоть и в урезанном виде. Например, такой телефон могут отремонтировать, если будут еще доступны соответствующие детали к нему. Далее гаджет переходит в статус «устаревшего» (эта категория распространяется на гаджеты, выпущенные в продажу более семи лет назад). Так что пройдет еще два года, прежде чем iPhone XS объявят устаревшим и его уже нельзя буде починить в случае поломки.

Как напоминает издание, в 2018 году Apple представила iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Это вообще был важный год для iPhone: тогда впервые появились три версии, включая первый iPhone в формате Max.

iPhone XS получил последнее основное обновление программного обеспечения с iOS 18, а это означает, что до новой iOS 26 он уже обновиться не сможет.

Напомним, в сентябре этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air . Обещают, что это будет самый тонкий смартфон в истории компании. Правда, некоторые инсайдеры уже настроены скептически и критикуют смартфон на слабый аккумулятор. Недоброжелатели говорят, что сильную батарею и невозможно было бы поместить в ультратонкий корпус.

Ранее стало известно, что компания Apple позволит пользователям избавиться от Siri в качестве помощника по умолчанию и перейти на ChatGPT или Gemini. Но это будет касаться лишь владельцев iPhone на территории ЕС.