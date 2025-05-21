Apple наконец-то разрешит пользователям избавиться от Siri – но не всем

Пользователи iPhone скоро смогут отказаться от Siri в качестве помощника по умолчанию и перейти на ChatGPT или Gemini. Однако это будет касаться лишь тех владельцев гаджетов Apple, которые живут на территории ЕС.

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Об этом сообщает tomsguide.com.

Издание ссылается на недавний отчет Bloomberg относительно принудительного открытия операционных систем Apple из-за постановлений Евросоюза. Также важно отметить, что в отчете конкретно упоминаются «операционные системы», что, по-видимому, указывает на то, что это затронет и iPadOS, и macOS.

Это может стать революционным изменением в работе устройств Apple – однако следует помнить, что правило будет работать в самом ЕС, а Соединенные Штаты и другие страны оно не затронет.

Интересно и то, что это может помочь Apple сравняться с Samsung и Google в вопросах применения искусственного интеллекта на мобильных устройствах. В настоящее время пользователи Apple застряли в постоянном цикле ожидания, когда Apple выпустит функции, которые она анонсировала вместе с iOS 18 почти год назад. Но если бы пользователям Apple была предоставлена ​​возможность использовать альтернативу, пока Siri не будет готова, то это, по мнению издания, было бы лучшей опцией.

При этом конкуренция брендов усиливается, в том числе и в области применения ИИ. Например, в Google Gemini также есть много обновлений – недавно были представлены изменения, касающемся улучшения Talk Back и добавления субтитров.

Что касается Apple, то новую и улучшенную Siri там обещают представить осенью этого года. Компания уже заявила, что новая Siri будет более разговорчивой, а также будет осознавать личный контекст с пользователем.

Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air . Он может быть самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

Кроме того, Фокус писал, что Apple заметно упростила переход на свои iOs-устройства с телефонов Android. Компания обновила приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.

Напомним, в январе этого года компания Samsung анонсировала новый Galaxy AI, причем было заявлено, что этот ИИ будет лучше, чем Siri для смартфонов iPhone.