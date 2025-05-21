Apple нарешті дозволить користувачам позбутися Siri — але не всім

Користувачі iPhone скоро зможуть відмовитися від Siri як помічника за замовчуванням і перейти на ChatGPT або Gemini. Однак це стосуватиметься лише тих власників гаджетів Apple, які живуть на території ЄС.

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Про це повідомляє tomsguide.com.

Видання посилається на недавній звіт Bloomberg щодо примусового відкриття операційних систем Apple через постанови Євросоюзу. Також важливо зазначити, що у звіті конкретно згадуються "операційні системи", що, мабуть, вказує на те, що це торкнеться і iPadOS, і macOS.

Це може стати революційною зміною в роботі пристроїв Apple — однак слід пам'ятати, що правило працюватиме в самому ЄС, а Сполучених Штатів та інших країн воно не стосуватиметься.

Цікаво й те, що це може допомогти Apple зрівнятися з Samsung і Google у питаннях застосування штучного інтелекту на мобільних пристроях. Наразі користувачі Apple застрягли в постійному циклі очікування, коли Apple випустить функції, які вона анонсувала разом з iOS 18 майже рік тому. Але якби користувачам Apple було надано можливість використовувати альтернативу, поки Siri не буде готова, то це, на думку видання, було б найкращою опцією.

При цьому конкуренція брендів посилюється, зокрема й у сфері застосування ШІ. Наприклад, у Google Gemini також є багато оновлень — нещодавно було презентовано зміни, що стосуються поліпшення Talk Back і додавання субтитрів.

Що стосується Apple, то нову і поліпшену Siri там обіцяють представити восени цього року. Компанія вже заявила, що нова Siri буде більш говіркою, а також усвідомлюватиме особистий контекст із користувачем.

Нагадаємо, що восени цього року Apple повинна представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він може бути найтоншим гаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дає змоги вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Крім того, Фокус писав, що Apple помітно спростила перехід на свої iOs-пристрої з телефонів Android. Компанія оновила застосунок Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.

Нагадаємо, у січні цього року компанія Samsung анонсувала новий Galaxy AI, причому було заявлено, що цей ШІ буде кращим за Siri для смартфонів iPhone.