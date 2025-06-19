Samsung против Apple: в чем Galaxy S25 Edge превосходит и уступает iPhone 16 Plus (видео)

Cмартфон Samsung Galaxy S25 Edge cравнили с iPhone 16 Plus, выявив схожести и различия популярных смартфонов, чтобы облегчить выбор при покупке.

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Противопоставление Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus имеет большой смысл, поскольку они примерно одинакового размера и оснащены похожими двойными камерами. Медиа Versus оценило устройства по результатам тестов.

Дизайн, дисплей и звук

Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus выглядят довольно похожими, особенно сзади. Более того, поскольку оба телефона оснащены 6,7-дюймовыми OLED-дисплеями, размеры также довольно схожи, за исключением толщины.

Спереди обе модели оснащены OLED-панелью, однако тут Galaxy S25 Edge выигрывает с более четким дисплеем LTPO 1440 x 3120 и частотой обновления 120 Гц. iPhone 16 Plus, в свою очередь, имеет разрешение 1290 x 2796 и частоту 60 Гц. Его дисплей также гораздо тусклее. Тесты Versus показали 1646 нит High и 2893 нит Peak яркости для Galaxy S25 Edge против 1088 нит High и 1646 нит Peak яркости для iPhone.

Зато звук лучше у стереосистемы iPhone 16 Plus благодаря качественному басу. У Galaxy S25 Edge бас звучит резче, вероятно, сказывается более тонкий корпус.

Время работы от батареи

У Galaxy S25 Edge емкость на 17% меньше. Хотя Samsung утверждает, что ее программное обеспечение и технологии ИИ и улучшают время автономной работы, независимое тестирование подтвердило, что ее крайний смартфон не может тягаться с iPhone 16 Plus. Во время испытаний производительности, когда оба телефона были заряжены до 100%, у iPhone 16 Plus еще оставалось немного заряда, в то время как Galaxy S25 Edge разрядился полностью.

Работа камер

И Galaxy S25 Edge, и iPhone 16 Plus имеют по две камеры на задней панели:

Широкоугольная: 200 МП f1.7 (Galaxy S25 Edge), 48 МП f1.6 (iPhone 16 Plus);

Сверхширокоугольная камера: 12-мегапиксельная камера с фокусным расстоянием 13 мм.

Как и почти у всех флагманских телефонов, дневные фотографии обоих устройств довольно похожи. Versus утверждает, что дневные снимки широкоугольной камеры Galaxy S25 Edge имеют более холодный цветовой тон, чем у iPhone 16 Plus, и лучше прорисованы. Однако iPhone 16 Plus блистает в сценах в помещении, где он обеспечивает меньше шума и более естественные цвета.

Широкая камера как на Galaxy, так и на iPhone также отлично справляется с записью видео 4K@30 FPS. Результаты выглядят очень похожими, причем Galaxy удается передавать естественные цвета, а iPhone способен сохранять больше деталей в темных областях.

Сверхширокоугольная съемка также не выявила явного фаворита. При работе в помещении Galaxy обеспечивает меньше шума, в то время как iPhone сохраняет естественные цвета.

Ранее Samsung Galaxy S25 Edge сравнивали с базовым iPhone 16. Модель от Samsung новее и стоит дороже, но решающую роль играет операционная система.

Писали также, что у Samsung Galaxy S25 Edge нашли два больших недостатка. Одним из них стала маленький аккумулятор, разработчикам пришлось пожертвовать запасом энергии ради меньшей толщины.