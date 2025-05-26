Samsung Galaxy S25 Edge против iPhone 16: какой из двух смартфонов рекомендуют эксперты

И Samsung, и Apple — два крупнейших игрока в области смартфонов. Бывает сложно сделать выбор между флагманскими телефонами одной и другой линейки. Речь идет о Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone 16. Эксперты сравнили характеристики обоих гаджетов, чтобы дать ответ, какой из них лучше выбрать.

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Об этом сообщает TechRadar

Издание приводит таблицу, которая дает быстрый обзор ключевых характеристик – например, экранов, камер, чипсетов и прочего.

Dimensions: 158.2 x 75.6 x 5.8mm 147.6 x 71.6 x 7.8mm Weight: 163g 170g Display: 6.7-inch AMOLED 6.1-inch OLED Resolution: 1440 x 3120 1179 x 2556 Refresh rate: 120Hz 60Hz Chipset: Snapdragon 8 Elite Apple A18 Rear cameras: 200MP wide, 12MP ultra-wide 48MP wide, 12MP ultra-wide Front camera: 12MP 12MP RAM: 12GB 8GB Storage: 256GB / 512GB 128GB / 256GB / 512GB Battery: 3,900mAh 3,561mAh Charging: 25W wired, 15W wireless 20W wired, 25W wireless

Также издание напоминает, что Samsung Galaxy S25 Edge поступит в продажу 30 мая, хотя был анонсирован ранее в этом месяце. Что касается iPhone 16, то он выпущен в сентябре 2024 года.

Топовые смартфоны: цена вопроса

Что касается цены, то стартовая цена Samsung Galaxy S25 Edge составит 1099 долларов/около 45 тыс. грн – за модель с 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ. Есть и опция 512 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ, но это будет стоить уже 1219 долларов/около 50 тыс. грн.

iPhone 16 доступен в большем количестве конфигураций. Он начинается с 799 долларов/около 33 тыс. грн за 128 ГБ памяти, поднимаясь до 899 долларов/около 37 тыс. грн за 256 ГБ памяти и 1099 долларов /45 тыс. грн за 512 ГБ памяти. Во всех случаях это с 8 ГБ оперативной памяти.

Итак, начальная цена Galaxy S25 Edge на $300 выше, но вы получаете вдвое больше памяти в телефоне Samsung. Так что, если мы сравним модель iPhone 16 на 256 ГБ с базовой (256 ГБ) моделью Galaxy S25 Edge, последняя будет на $200 дороже.

Иными словами, телефон Samsung стоит дороже, но разница не столь существенна, если сравнивать одинаковые объемы памяти.

Как выглядят флагманские телефоны

Визуально между этими двумя телефонами не так уж много сходства — например, у iPhone 16 более изогнутые углы и гораздо больший вырез в экране.

Телефон iPhone 16 Фото: TechRadar

Хотя у обоих телефонов плоские дисплеи и стеклянные задние панели. У обоих также металлические рамки, хотя в Samsung Galaxy S25 Edge используется титан, в iPhone 16 — более дешевый алюминий.

Их блоки камер внешне выглядят одинаково: пара объективов размещена в продолговатом блоке, но у телефона Samsung вспышка также находится в этом блоке, а у iPhone она расположена сбоку.

Телефон Samsung Galaxy S25 Edge Фото: TechRadar

Оба телефона имеют рейтинг IP68 по защите от воды и пыли, но их размеры и вес сильно различаются. Samsung Galaxy S25 Edge имеет размеры 158,2 x 75,6 x 5,8 мм и 163 г, а iPhone 16 — 147,6 x 71,6 x 7,8 мм и 170 г. Таким образом, Edge выше и шире, но гораздо тоньше и на 7 г легче.

Камера и экран

Что касается экранов, Samsung Galaxy S25 Edge оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 x 3120, частотой обновления 120 Гц и плотностью около 513 пикселей на дюйм, в то время как iPhone 16 оснащен 6,1-дюймовым OLED- дисплеем с разрешением 1179 x 2556, частотой обновления 60 Гц и плотностью около 460 пикселей на дюйм.

Выходит, что телефон Apple имеет экран меньшего размера, с более низким разрешением и более низкой частотой обновления – хотя, конечно, это все равно хороший дисплей.

Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone 16 оснащены двумя задними камерами, но их характеристики немного различаются. Samsung Galaxy S25 Edge оснащен основной камерой 200 Мп f/1.7, сверхширокоугольной камерой 12 Мп f/2.2 и фронтальной камерой 12 Мп f/2.2, а также поддерживает запись видео 8K.

На iPhone 16 установлена ​​основная камера 48 Мп f/1.6, сверхширокоугольная камера 12 Мп f/2.2 и фронтальная камера 12 Мп f/1.9, а также функция записи видео с качеством до 4K.

Топовый процессор

Samsung Galaxy S25 Edge имеет топовый чипсет Snapdragon 8 Elite , 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти. iPhone 16, с другой стороны, имеет высокий, но не совсем топовый чипсет Apple A18, 8 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти.

Так что и по оперативной памяти, и по чипсету у Samsung Galaxy S25 Edge должно быть небольшое преимущество. При этом следует отметить, что и iPhone 16 достаточно сильный.

Батарея и зарядка

Ни один из этих топ-телефонов не снабжен очень большими аккумуляторамив. У Samsung Galaxy S25 Edge батарея на 3900 мАч, а у iPhone 16 — на 3561 мАч. Но помним, что у Galaxy S25 Edge гораздо больший экран для питания.

Что касается того, как долго они работают, то Samsung, Galaxy S25 Edge должен выдержать до 24 часов воспроизведения видео. А iPhone 16 будет работать до 22 часов воспроизведения видео, так что Samsung тоже может иметь здесь небольшое преимущество.

Для зарядки Samsung Galaxy S25 Edge можно использовать проводную зарядку мощностью 25 Вт или беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а iPhone 16 поддерживает проводную зарядку мощностью 20 Вт и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy S25 Edge против iPhone 16: вердикт

Главным фактором при выборе между Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone 16, скорее всего, станет то, какую операционную систему вы предпочитаете.

Но следует отметить, что у Samsung Galaxy S25 Edge экран больше, при этом сам телефон тоньше и легче. У него также более высокая частота обновления, больше мегапикселей в основной камере и, вероятно, немного больше мощности и времени автономной работы.

В то же время, iPhone 16 могут выбирать те, кто предпочитает операционную систему iOs – и, к тому же, хочет немного сэкономить.

Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air . Обещают, что это будет самый тонкий гаджет в истории компании – но зато батарея у него, видимо, будет довольно слабая. По слухам, новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.